Regionales Lebensmittelhandwerk selbst und direkt beim Bauern entdecken

(fair-NEWS)

Berlin, 27. März 2017. Das junge Unternehmen Origo Foodtrips mit Sitz in Berlin bietet ab dieser Saison Foodtrips in den Regionen an. Ein Foodtrip ist eine kulinarisch und aufklärend geführte Tagestour zu einem bestimmten handwerklich hergestellten Hofprodukt bei Lebensmittelhandwerkern vor Ort, welches mit den eigenen Händen von der Quelle auf Acker und Feld bis auf den Teller aktiv miterlebt werden kann. Begleitet wird dieser eintägige Foodtrip durch einen fachkompetenten Foodguide.Beim Bauer zu HauseAuf regionalen, meist kleinbäuerlichen Höfen treffen Produzent und Konsument aufeinander und treten in den persönlichen Dialog. Jeder Teilnehmer kann durch das Mitmachen unter Anleitung selbst erleben, was es bedeutet, ein traditionelles und lokal typisches Lebensmittel handwerklich herzustellen. Ob Käse, Öl, Fisch, Wurst, Honig oder Brot, jede Region hat ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Variante. Geprägt durch das Klima, die Haltung und Fütterung der Tiere, der naturnahen, regional typischen Landwirtschaft und dem geschickten Lebensmittelhandwerk entstehen hier seltene, lokal typische Spezialitäten. Am Ende eines jeden Foodtrips hält der Teilnehmer sein selbst hergestelltes Produkt in der Hand und weiß, wie dieses unter welchen Umständen produziert wurde.Local Leader mit GesichtDabei zeigen die Bauern, Imker etc. nicht nur das Lebensmittelhandwerk, sondern auch ihr Gesicht, den Hof und ihre Arbeit. Mit ihren authentischen Hofprodukten, die im Kreislauf der Natur mit den eigenen Händen und eigenen Rezepturen entstehen, sind sie Vorreiter in ihren Regionen und mittlerweile selten gewordene Raritäten.Ein Foodtrip unterstütztDas Konzept des Geben und Nehmens eines Foodtrips berücksichtigt nicht nur die Teilnehmer, sondern unterstützt durch den Wissenstransfer ganz direkt den Bauern, Imker, Fischer, Metzger oder Bäcker vor Ort mit einem angemessenen Entgelt. „Wir begreifen unser Netzwerk aus Kooperationsartnern, Teilnehmern und Foodguides als eine dynamische Einheit, in welcher jeder Beteiligte mitgestaltet, erlebt und unterschiedliche Nutzen für sich mitnimmt“, so die Gründerin Susann Schubert. Jeder Interessierte kann sich die Foodtrips online unter www.origofoodtrips.com ansehen und buchen.



Bildinformation: Selbst hergestellter Ziegenkäse