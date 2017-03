First Elephant Self Storage mit neuem Partner in Rosenheim

(fair-NEWS)

Der Self Storage Spezialist First Elephant wird im Herbst 2017 in Rosenheim mit einem neuen Partnerstandort vertreten sein. In der Äußeren Oberaustraße 20 beim Aicherpark bietet das Unternehmen Privatkunden und Gewerbetreibende dann 800 moderne, sichere Lagerräume zu günstigen Preisen.Hamburg, im März 2017 – Die Elephant Self Storage GmbH expandiert in Bayern. Mit dem neuen Partnerstandort in Rosenheim, der Robox GmbH, wird ab dem dritten Quartal 2017 das 7. Lagerhaus nach Forchheim, Landshut, München und Würzburg unter der Flagge des Selbstlagerspezialisten in Bayern betrieben. „Der Freistaat ist für uns als deutschlandweit agierende Gruppe ein sehr spannendes Gebiet. Aufgrund der Bevölkerungsdichte und der hohen Kaufkraft, sind neben den Metropolen auch mittlere Städte wie Rosenheim als Self Storage Standorte für uns sehr interessant“, freut sich Christian Lohmann, Geschäftsführender Gesellschafter von First Elephant über den neuen Partner.Modern, sicher und günstig – First Elephant Self Storage in RosenheimAuf einer vermietbaren Fläche von rund 4.000 Quadratmetern dürfen sich alle privat wie gewerblich Platzsuchenden ab dem Herbst über 800 moderne, sichere, saubere und trockene Lagerabteile freuen. Der Umbau des Gebäudes in der Äußeren Oberaustraße 20 hat bereits begonnen. Es ist zentral im westlichen Gewerbegebiet Richtung Kolbermoor nahe des Aicherparks gelegen und aus allen Stadtteilen Rosenheims innerhalb weniger Minuten erreichbar.Im Süd-Osten Bayerns gelegen, zeichnet sich Rosenheim durch eine verkehrsgünstige Lage im Mittelpunkt des Dreiecks der Wirtschaftszentren München, Salzburg und Innsbruck aus. In der Stadt leben mehr als 62.300 Einwohner, das Stadtumland umfasst rund 140.000 Menschen. In den letzten zehn Jahren betrug das Bevölkerungswachstum ca. drei Prozent. Bis 2028 wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen (Quelle: www.rosenheim.de/wirtschaft ).Vor diesem Hintergrund ist die Stadt als Standort für ein modernes Self Storage Lagerhaus optimal geeignet. Externe Lagerflächen und Abstellräume innerhalb von Wohnungen werden zunehmend knapp und teuer. Für Privat- wie Gewerbe-immobilien steigen die Preise mittlerweile auch kleineren Städten stetig, insbesondere, wenn sie in zentraler Nähe zu beliebten Großstädten liegen.First Elephant Self Storage: Starker Partner für den MarkteinstiegStandort gebundene Self Storage Unternehmen und Neueinsteiger setzen zunehmend auf die Kooperation mit einem überregionalen Partner, um im Markt dauerhaft wettbewerbsfähig und effizient agieren zu können. Die First Elephant Self Storage GmbH ist eine deutschlandweite Allianz mittelständischer, inhabergeführter Self Storage Unternehmen mit lokalen Schwerpunkten. First Elephant ( www.firstelephant.de/ ) stärkt kleinere und standortgebundene Betreiber im Wettbewerb. Außerdem unterstützt die Gruppe Neueinsteiger sowie Investoren bei dem Bau oder Umbau eigener Self Storage Anlagen.Am 17. April 2015 gegründet, betreut First Elephant Self Storage aktuell 20 Standorte mit mehr als 6.500 modernen Lagerboxen auf einer Gesamtfläche von über 69.000 m². First Elephant ist Mitglied im Verband deutscher Selfstorage Unternehmen e.V.



Bildinformation: First Elephant Self Storage GmbH