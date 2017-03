Anti Aging Ratgeber

(fair-NEWS)

Auf der Such nach dem JungbrunnenDer Jungbrunnen wird das erste Mal in der Biografie von Alexander dem Großen erwähnt. Die ewige Jugend ist ein Menschheitstraum und die Medizin im 21. Jahrhundert ist nun soweit das dieser Traum fast greifbar zu scheinen ist. Sogar große Unternehmen wie Google forschen an der Verlängerung des Lebens.Google nennt dieses Vorhaben „Moonshot Projekt“ und hat eigens dafür ein Tochter Unternehmen namens Calico (California Life Company) gegründet. Das Ziel von Calico ist nichts geringeres als die Abschaffung des Alterns. Für dieses ehrgeizige Unterfangen holt sich Google die besten Biogerontologen der Welt und finanziert diese Forschung mit Millionenbeträgen.Auf unserem Blog Anti-Aging24.info berichten wir über das Thema „Länger Leben“ und wie Sie mit einer gesunden Ernährung und Sport dieses Ziel erreichen.Anti Aging ist ein Begriff aus den 90er Jahren geriet aber schnell in Vergessenheit. Heute erlebt die Anti Aging Medizin ein Comeback und Mediziner weltweit haben es sich zur Aufgabe gemacht den Alterungsprozess aufzuhalten und das Altern und seine damit verbundenen Symptome und Krankheiten abzuschaffen. Das Ziel der Wissenschaftler die momentane Lebensspanne um weitere 20 Jahre zu verlängern ist ein durchaus realistisches Ziel und bei einer Lebenserwartung von derzeit 80 Jahren würde das bedeuten das wir demnächst 100 Jahre und älter werden können.Dies ist natürlich nur möglich, wenn wir unseren Lebensstil ändern und Anti-Aging24 zeigt Ihnen Möglichkeiten wie Sie das Ziel 100 Jahre alt zu werden schaffen können.



Bildinformation: Enrico Geduhn - Anti-Aging24.info