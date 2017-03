American Gaudi meets spicy Herbs – Die neuen Rubs von BBQUE!

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Grill-Kenner haben schon lange auf diesen Moment hingefiebert – diese Grillsaison kann mit neuen innovativen Produkten von BBQUE, unter dem Motto „American Gaudi“, eingeläutet werden! Die vier aufregenden BBQUE Rubs bilden den jüngsten Zuwachs zur BBQUE-Vielfalt. Das BBQUE-Team hat sich, wie auch bei den BBQUE Saucen, ganz besondere Geschmackskombinationen für die neuen BBQUE Rubs einfallen lassen!Der BBQUE Bavarian Rub ist ein Gläschen voller bayrischem Hochgenuss. Die Kräutermischung kommt klassisch-deftig daher: Kümmel, Petersilie, Zwiebeln und Speck verwandeln jedes Stück Fleisch in ein echtes bayrisches Schmankerl. Schweinebraten, Wirtshaus- und Biergarten-Feeling direkt am heimischen Grill – egal wo!Klassiker ja – aber wenn, dann mit dem außergewöhnlichen BBQUE-Style. Der Mediterran Rub passt bestens zu Lamm, Fisch oder Hähnchenfleisch. Auch Vegetarier werden glücklich, denn mit dem Mediterran Rub kann man auch Gemüse würzen oder Suppen und Dips verfeinern. Thymian, Majoran und Oregano sorgen für klassisch-mediterranen Geschmack und intensiven Duft, der das Mittelmeer auf den Grill bringt.Mit dem Cappuccino Rub hat BBQUE eine Gewürzmischung für Abenteurer im Sortiment integriert. Hier gilt: Probieren! Nur so kann man die völlig verrückte bayrisch-amerikanische Geschmackssymbiose, die unerwartet und gleichzeitig so lecker und innovativ ist, erleben. Kaffee mit Milch, eine verführerische Karamellnote und dazu ein leichtes Raucharoma. Um diesen Geschmacksmoment kommen wahre Grill-Enthusiasten nicht herum!Mit Paprika, Chorizo, Sesam und Chilliflocken holt BBQUE im Chorizo Rub den Geschmack Spaniens auf den deutschen Grill. Es geht heiß her, denn Leidenschaft und aufregende Geschmacksmomente sind mit dem leicht süßlichen und einer ganz feinen Schärfe versehenen BBQUE Chorizo Rub garantiert!Alle BBQUE Produkte sind selbstverständlich ohne künstliche Zusätze und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Im gut sortierten Einzelhandel findet man die BBQUE Rubs (UVP 4,99 €). Auch online ist der Grillspaß von BBQUE unter www.bbq-laden.de erhältlich.Weitere Infos unter: www.bbque.de