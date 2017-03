Sommerlicher Betriebsausflug auf dem Lande

(fair-NEWS)

Nach nur einer Stunde Fahrt in einer anderen Welt. Fernab von Stress und Alltag organisieren wir auf privaten, traditionsreichen Gutshöfen individuelle Events, Teambuildings und Betriebsausflüge. In der Eifel, dem Bergischen Land oder am Niederrhein gelegen, sind die Höfe nach kurzer Fahrzeit von Köln, Bonn oder Düsseldorf erreichbar.Historische Backsteingebäude, ehrliche Landwirtschaft, frische Luft, Tiere, unverbauter Blick über grüne Felder und Anlagen,. Ein Ambiente so völlig anders als der sonstige Arbeitsalltag und gerade deshalb wie gemacht für teambildende Maßnahmen.Schafe grasen neben der Pfeil und Bogen Station, der Hofhund sieht Ihnen beim Strohballen-Wettrollen zu, die Ponys auf der Nachbarwiese schauen neugierig dabei zu, wie ein Vogelscheuche gebaut wird. Sie wollten schon immer mal mit dem Quad durch den Wald? Eine Kuh melken? Beim Tag auf dem Lande bietet sich die Gelegenheit – machen Sie eine Teamaufgabe daraus und messen Sie sich mit Ihren Kollegen. Anschließend sitzen Sie bei einem gemeinsamen Mittagessen an einer langen Tafel. Lieber auf in der Scheune oder auf der Wiese? Ganz wie Sie es wünschen. Später spielen Sie eine Runde Crossgolf oder lassen sich vom Gutshofbesitzer die Besonderheiten des historischen Anwesens zeigen. Möglichkeiten für Teamspiele und Aktivitäten gibt es ausreichend auf den weitläufigen Hofanlagen und den umliegenden Wäldern und Wiesen. So kann jedes Event auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten werden.Den perfekten Abschluss des Tag auf dem Lande bietet ein Scheunen- oder Hoffest. Unter Lampions und bei einem Barbecue mit Produkten aus hofeigener Erzeugung, spielt ein DJ und es darf getanzt werden. Ein Tag, an den sich alle Beteiligten lange erinnern werden.Tagungen und Meetings können ebenfalls in das Konzept integriert werden. Die Höfe verfügen über ausgebaute Scheunen, die bei Bedarf mit Tagungstechnik ausgestattet werden können.Sollte das Wetter einmal nicht mitmachen, gibt es einen erprobten Plan B und ebenfalls viele Möglichkeiten die Events indoor durchzuführen. Zusätzliche Leistungen wie Technik, Transfers oder Hotel erhalten Sie ebenfalls von uns aus einer Hand. Eine Teilnehmerzahl von 30 bis 200 Personen ist für dieses Event ideal. Sprechen Sie uns an und wir entwickeln gemeinsam ein individuelles Konzept für Ihren ganz besonderen Tag auf dem Lande.



