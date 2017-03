Startschuss für bundesweite Gesundheitsaktion MENSCHEN BEWEGEN ist gefallen

(fair-NEWS)

Auch in diesem Jahr warten bei MENSCHEN BEWEGEN auf die Besucher ungewöhnliche Bewegungswettbewerbe, kostenlose Gesundheitsanalysen und Gewinnspielpreise im Wert von über 25.000 Euro.Der Startschuss ist gefallen: Die beliebte Gesundheitsaktion MENSCHEN BEWEGEN von LMC Caravan geht auf große Deutschlandtour. Das MENSCHEN BEWEGEN Tourmobil steuert bis zum Herbst Frankfurt, Düsseldorf, Heilbronn und viele weitere Städte überall in Deutschland an. Im Rahmen von Gesundheitsmessen, Stadtfesten oder Sportveranstaltungen erwarten die Besucher bei der gemeinsamen Aktion von LMC und der Sanitätshäuser der Sanitätshaus Aktuell AG kostenlose Gesundheitsanalysen und Gewinnspielpreise im Wert von über 25.000 Euro.Egal, ob auf dem Handbike, Fahrrad-Ergometer oder Balance-Board – bei allen MENSCHEN BEWEGEN Wettbewerben gilt: Weder Athletik, Anstrengung oder Ausdauer spielen eine entscheidende Rolle. Am Ende gewinnt stattdessen die- oder derjenige mit dem besten Körpergefühl. Beim Versuch eine vorgegebene Zielmarke ohne Display oder andere Hilfsmittel zu treffen, testeten in den vergangenen Jahren zehntausende Menschen ihr Können. Darunter prominente Teilnehmer wie Sport-Multitalent Joey Kelly, der sechsfache Bahnrad-Weltmeister Stefan Nimke und Fußball-Trainerlegende Friedhelm Funkel. „MENSCHEN BEWEGEN zeigt auf wunderbare Weise, wie einfach man ein lustvolles und aktives Leben umsetzen kann“, erklärt der bekannte Gesundheitsexperte und MENSCHEN BEWEGEN Schirmherr Professor Dr. Ingo Froböse. „Alle möglichen Formen der Bewegung wie Wandern, Walken oder Joggen sind kinderleicht umsetzbare Methoden, der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Hauptsache: Man bewegt sich.“Wer dabei ins Schwitzen gerät, kann sich anschließend an der Energy Bar mit erfrischenden Getränken versorgen. Über das eigene Wohlbefinden geben vor Ort zahlreiche, kostenlose Gesundheitsanalysen (Venenfunktion, Body-Mass-Index, Blutdruck, Blutzucker, Fußdruck) Auskunft. Doch die beliebteste MENSCHEN BEWEGEN Aktion wird vermutlich auch in diesem Jahr das Glückscodespiel sein. Die Teilnahme-Barcodes dafür befinden sich auf Flyern, die an den Veranstaltungsorten verteilt werden. Das Besondere daran: Hinter ausnahmslos jedem Code verbirgt sich ein Gewinn. Darunter ein Gutschein für eine Woche Urlaub im luxuriösem LMC Reisemobil oder ein eigenes Profi-Laufband. Insgesamt warten auf die Besucher Preise im Wert von über 25.000 Euro. Was sie dafür tun müssen? Zu den Veranstaltungen strömen!



Bildinformation: Startschuss für bundesweite Gesundheitsaktion MENSCHEN BEWEGEN ist gefallen