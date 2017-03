Auf die richtige Größe kommt es an

(fair-NEWS)

Buchholz im März 2017. Es gibt viele verschiedene Kopfkissen und damit auch sehr unterschiedliche Formen und Größen. Am häufigsten finden potenzielle Käufer immer noch das sogenannte Standard-Kissen mit den Maßen 80 x 80 Zentimeter im Handel. Auch der Großteil der erhältlichen Bettwäsche ist auf das quadratische Maß zugeschnitten. „Bei diesen Standard-Kissen liegen jedoch oftmals die Schultern auf dem Kissen auf, wodurch die Wirbelsäule nicht in gerader Position bleibt. Am Morgen folgen dann häufig Rücken- und Nackenschmerzen. Um diese zu vermeiden, kommt es beim Kauf des Kissens auf die richtige Größe sowie die Füllung an“, weiß Alexander Kutschke, Experte für Heimtextilien bei Theraline.Mikroperlen für optimale KopfstützungKopfkissen mit den Maßen 80 x 80 Zentimeter bestehen in der Regel aus Daunen oder Federn. Reine Daunenkissen verfügen allerdings nicht über eine ausreichende Stützfunktion, da sie sehr weich sind. Beigemischte Federn erhöhen die Stabilität, doch das Körpergewicht drückt auch diese Füllung schnell platt. Durch das weiche Material schiebt sich das Kissen dann in der Nacht zusammen und die Kopferhöhung fällt zu gering aus. Bei mehreren übereinandergestapelten Kissen liegt der Kopf jedoch zu hoch und die Halswirbelsäule knickt ab. Doch es gibt immer mehr Produkte, die auf andere Maße und alternative Füllungen setzen. Zum Beispiel das neue Kopfkissen PEARLfusion von Theraline, das aus Mikroperlen und einem darüber liegenden punktelastischen Viskoschaum besteht. Dieser Schaum verteilt den Druck auf die Polystyrol-Perlen und sorgt für die nötige Stabilität. In einer Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch fließen die Perlen frei in alle Richtungen, wodurch sie sich jeder Lage des Kopfes anpassen. „Im Vergleich zu den Standard-Kissen mit Daunen- oder Federfüllung bleibt das PEARLfusion so immer in der richtigen Höhe und stützt Hals- und Wirbelsäule optimal“, erklärt Alexander Kutschke.Schlafposition für Kissenwahl entscheidendWelche Kissengröße für die jeweiligen Nutzer am besten passt, liegt auch an der bevorzugten Schlafposition. Viele Menschen schlafen auf der Seite, weshalb sich hohe und lange Seitenschläferkissen für sie besonders eignen. Diese Kissen gleichen den Höhenunterschied zwischen Schulter und Nacken aus, wodurch die Halswirbelsäule in gerader Position bleibt. Rückenschläfer hingegen benötigen ein relativ flaches Kopfkissen, damit der Kopf nicht allzu weit einsinkt und die Halswirbelsäule richtig gelagert wird. Doch die meisten Menschen wechseln in der Nacht mehrmals ihre Schlafposition. Theralines PEARLfusion mit den Maßen 50 x 32 Zentimeter eignet sich durch die fließenden Perlen für Seiten- und Rückenschläfer, da sich das Kissen automatisch der Liegeposition anpasst und die stützende Funktion immer gewährleistet.Weitere Informationen unter www.theraline.de/schlafkissen PEARLfusionUVP: 79,90 EuroAußenmaß: ca. 50 cm x 32 cm