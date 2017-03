Coupas Spend Management Plattform R17 für SAP NetWeaver zertifiziert

(fair-NEWS)

San Mateo / München – 28. März 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend Management, hat heute bekannt gegeben, dass das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) Coupa R17 mit dem Siegel „Powered for SAP NetWeaver" zertifiziert hat. Coupa R17 ist die aktuelle Cloud-Plattform von Coupa für das Ausgaben-Management.Lösungen, die dieses Siegel des SAP ICC erhalten, sind speziell für die Integration mit SAP NetWeaver zertifiziert und dafür getestet. Für die Kunden bedeutet die SAP-Zertifizierung eine wichtige Hilfe, ihre IT-Kosten und Risiken zu reduzieren, da SAP bei diesen Lösungen beispielsweise bereits die Interoperabilität mit SAP-Anwendungen und mit anderen Applikationen des NetWeaver-Ökosystems getestet hat.Ziel der Integration der Coupa-Plattform mit SAP NetWeaver ist die Digitalisierung und Kontrolle aller Ausgaben in den Bereichen Beschaffung, Rechnungswesen, Reisekosten und Spesenabrechnung. Schon heute nutzen weltweit viele Coupa-Kunden die Coupa-Lösung integriert mit SAP.„Wir sind sehr stolz darauf, dass Coupa 17 vom SAP ICC zertifiziert wurde", erklärt Ravi Thakur, Senior Vice President, Services, Customer Success and Adoption von Coupa. „Unser Angebot vervollständigt SAP-Applikationen um eine umfangreiche Cloud-basierte Plattform für das Ausgaben-Management. Dies ermöglicht schnellere, weil optimierte Geschäftsprozesse. Zudem überwinden wir damit die operativen Silos der einzelnen Bereiche – und unsere Kunden können sich auf performante Systeme und nahtlose Interoperabilität verlassen."SAP ICC hat Coupa R17 in allen Bereichen getestet. Dazu gehören Vollständigkeit der Dokumentation, korrekter Syntax und korrekte Funktionsweise des Lieferantenstammblatts, Auftragseingang, Revision, Rechnungsverarbeitung, Auszahlungen, Kostenstelle, Hauptbuch, Rechnungswesen, die Elemente von Projektstrukturplänen und interne Aufträge.Mit der in der Cloud entwickelten Lösung, stellt Coupa eine moderne Plattform für das Ausgaben-Management bereit. Einheitliche Prozesse für alle Beteiligten sorgen für höhere Produktivität im gesamten Workflow. Sie umfassen Management der Reisekosten und Spesen, die Beschaffung, das Rechnungswesen und dazugehörige Prozesse der Kreditorenbuchhaltung. Damit steht den Firmen eine leistungsfähige Lösung zur Verfügung, um ihre Ausgaben stets im Blick zu behalten. Ergänzend dazu haben die Coupa-Kunden über das Coupa Open Business Network Zugriff auf mehr als zwei Millionen potenzielle Lieferanten.Über Coupa SoftwareCoupa Software (NASDAQ: COUP) ist die Cloud-Plattform zur Ausgabensteuerung der Unternehmen. Unter dem Motto „Value as a Service" unterstützt Coupa seine Kunden dabei, das Ausgaben-Management zu optimieren, signifikante Kosteneinsparungen zu erzielen und auf diese Weise die Profitabilität des Unternehmens zu verbessern. Coupas Cloud-basierte Ausgaben-Management-Plattform verbindet hunderte von Organisationen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum mit Millionen von Lieferanten weltweit. Mit der Lösung von Coupa gewinnen die Unternehmen eine bessere Übersicht und Kontrolle über die Ausgaben des Unternehmens und deren Struktur. Unternehmen aller Größen nutzen die Coupa-Plattform, um ihre Ausgaben – kumulativ etliche Milliarden US-Dollar – effektiver zu verwalten.Weitere Informationen zu Coupa finden Sie unter: www.coupa.com , im Coupa Blog oder auf Twitter: @Coupa.



Bildinformation: Coupas Spend Management Plattform R17 für SAP NetWeaver zertifiziert