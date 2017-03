NETWAYS erweitert Schulungsportfolio um Graylog

(fair-NEWS)

Open Source Experte NETWAYS erweitert Schulungsangebot mit der Aufnahme von Graylog. Ab sofort ist die Buchung der neu aufgenommenen Schulung zum Thema Centralized Logfile Management möglich.Nürnberg den, 10.03.2017Die Open Source Management Plattform Graylog sammelt, verarbeitet und verwaltet Logdaten von Netzwerkinfrastruktur, Betriebssystemen und Anwendungen. Die Besonderheit an der Plattform ist das Monitoring aller Netzwerkaktivitäten, sowie die Analyse des Netzwerkverkehrs, sodass Einbrüche früh erkannt und Problemursachen schneller behoben werden können.Für den zweitägigen Trainingskurs konnte NETWAYS einen der Entwickler von Graylog für sich gewinnen, der den Schulungsteilnehmern wertvolles Wissen aus erster Hand vermitteln kann. Die Inhalte der Schulung reichen von der Installation und Konfiguration aller Plattformkomponenten bis zur Analyse aufgezeichneter Daten. Darüber hinaus sind auch die Einbeziehung von Best Practices zur Vertiefung und eigenständigen Erarbeitung Teil der Schulung.Die Zielgruppe, an die sich die Schulung richtet, umfasst Systemadministratoren und IT-Sicherheitsspezialisten, die mit den grundlegenden Kenntnissen im Betrieb gängiger Linux/UNIX Systemen und Texteditoren vertraut sind.Neben der Teilnahme an der zweitägigen Schulung sind Verpflegung in den Kaffeepausen, Mittagessen, ein gemeinsames Abendessen, ein Schulungsnotebook, Unterlagen, sowie kostenfreier WLAN-Zugang im Schulungspreis mitinbegriffen.Detaillierte Informationen zur Schulung, sowie die Termine für 2017 sind auf der Schulungswebsite unter www.netways.de/schulungen erhältlich.PRESSEKONTAKTPamela DrescherHead of Marketing+49 911 92885-0pamela.drescher@netways.deNETWAYS GmbHDeutschherrnstr. 15-19D-90429 NürnbergÜber NETWAYSDie NETWAYS GmbH unterstützt seit mehr als 20 Jahren Unternehmen beim Management komplexer IT Umgebungen auf der Basis von Open Source Software. NETWAYS ist DER Marktführer im Bereich Open Source Systems Management auf Basis von Icinga, Puppet und Elastic.Zu unseren Kunden gehören Unternehmen und Organisationen aller Branchen wie die Deutsche Postbank AG, Volkswagen AG, Bayer AG, Daimler AG, Deutsche Telekom AG, ING-DiBa AG, Deutsche Welle, REWE Group, Rakuten, Audi AG, Continental AG, oder die GFK AG.Die SaaS-Lösung NETWAYS Web Services (NWS) bietet eine Vielzahl an vorkonfigurierten Applikationen an. Operative Aufgaben wie Updates und Betrieb werden für den Nutzer über den NWS-Zugang zentral verwaltet.NETWAYS hat sich darüber hinaus auch als Organisator verschiedener Konferenzen und Schulungen zum Thema Open Source Monitoring und Open Source Data Center einen Namen gemacht.