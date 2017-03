Mobile Trauerbegleitung- eine echte Alternative

(fair-NEWS)

Wer einen lieben Menschen verloren hat, befindet sich in einer Ausnahmesituation. Trauerbegleiter können hilfreiche Helfer in Notsituationen sein. Wer trauert, der leidet. Und wer leidet, sollte professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.Die mobile Trauerbegleitung ist ein völlig neuer Weg in der Trauerbegleitung. Trauernde und Hilfe suchende Menschen müssen nicht mehr den Weg auf sich nehmen, um ihren Trauerbegleiter aufzusuchen. Der Trauerbegleiter kommt ins Haus und führt die entsprechenden Einzelgespräche in den eigenen vier Wänden durch. Bevor solch eine Trauerbegleitung jedoch in Anspruch genommen wird, findet eine kostenlose Erstberatung statt. Erst nach dieser ersten Beratung entscheidet der/die Trauernde, ob solch eine mobile Trauerbegleitung nötig ist.Trauerhilfe Ruhrgebiet hilftDie Trauerhilfe Ruhrgebiet als kompetenter Anbieter führt eine mobile Trauerbegleitung im gesamten Ruhrgebiet durch. Bis zu einer Entfernung von 50 Kilometern (ab Oberhausen) entstehen auch keine Fahrtkosten.FazitNutzen Sie die mobile Trauerbegleitung und informieren sich völlig unverbindlich über die verschiedenen Trauerbewältigungsstrategien.



Bildinformation: Harald Adam