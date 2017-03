Städtetrips & Wellness als Reisetrend 2017

Pressemitteilung von Verwoehnwochenende.de

Ein Tapetenwechsel tut der Seele gut. Rund 85 Millionen Kurzreisen unternahmen die Deutschen letztes Jahr und blieben dabei zumeist im eigenen Land. Der Trend ist klar: Städtereise und Wellness zu verbinden.

(fair-NEWS) Stadtführung, Sightseeing werden mit Massagen und Beautybehandlungen verbunden. Die körperliche Bewegung während einer Städtereise macht Spaß - die Massage im Anschluss tut dem Körper gut und hilft beim Abschalten vom stressigen Alltag.



Mit dem Bus auf Entdeckungstour

Wer etwa mit dem Sightseeing-Bus die schönsten Städte Deutschlands erkunden will, findet beim Spezialisten für Kurzreisen in Deutschland (https://www.verwoehnwochenende.de) interessante Städtereisen von zwei bis fünf Tagen. Eine Entdeckungstour nach Berlin, Hamburg oder München ist dabei ebenso möglich wie Ganzkörpermassage in den Abendstunden. Für alle Bundesländer von Deutschland finden sich Reise-Angebote, ideal auch für einen Pärchenurlaub als auch für Singlereisen (https://www.verwoehnwochenende.de/kurzurlaub/thema/mit-und-ohne-familie) sind. Frühstück, Dinner und Anwendungen sind im Reisepreis bereits enthalten. Die kostenlose Benutzung des Wellnessbereichs ist selbstverständlich. Das sind nur einige der Extras, die auf einer STädtereise geboten werden. Kartenmaterial und Shuttle Service sind ebenso gängig.



Vielseitige Reisepakete für Städtebummler

In den zentrumsnahen Hotels wird eine hervorragende Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln geboten. Mit der 48 Stunden Karte sind die Fahren mit den öffentlichen verkehrsmitteln sowie auch die Eintritte in den lokalen Museen enthalten.

Verwoehnwochenende.de ist einer der größten Veranstalter und Reisemittler für Romantik- und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Günstig in den Kurzurlaub " können die Besucher aus weltweit über 10.000 Arrangements in über 800 Hotels auswählen. Der Angebotsschwerpunkt liegt im deutschsprachigen Raum. Romantik- und Wellnessreisen werden individuell auf die Gästewünsche zugeschnitten und sind über die Internetseite, in Reisebüros und über den Direktverkauf erhältlich.



