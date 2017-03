kobaltblau Management Consultants erstellen Studie „IT-Organisation 2020: Digitale Transformation! Das IT-Organisationsmodell für die digitale Zukunft“

Pressemitteilung von kobaltblau Management Consultants GmbH

(fair-NEWS) Düsseldorf, 29.03.2017. Wie sieht das ideale IT-Organisationsmodell für eine erfolgreiche Digitalisierung aus? Um dies herauszufinden, befragen kobaltblau Management Consultants mehr als 2000 IT-Führungskräfte und -Experten. Die Studie wird unter der Leitung von Thomas Heinevetter, Partner bei kobaltblau, durchgeführt. Herr Heinevetter hat bereits in seiner früheren Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung bei Kienbaum und als Managing Partner bei Detecon mehrere Studien zum Thema IT-Organisation publiziert.



„Mit der aktuellen kobaltblau-Studie möchten wir wirklich an den Kern der Digitalen Transformation heran und erste Erfahrungen der CIOs und IT-Entscheider aufgreifen“, so Thomas Heinevetter. „Wir bringen keine weitere allgemeine Studie zum Thema Digitalisierung auf den Markt. Stattdessen führen wir die erste Studie im Raum DACH durch, die wirklich einen scharfen Fokus auf die IT-Organisation und das für die Digitalisierung ideale IT-Organisationsmodell setzt“.



Es soll herausgearbeitet werden, in welchen Bereichen sich die IT-Organisationen wandeln müssen, um zukunftsfähig zu werden und wie sie den digitalen Transformationsprozess erfolgreich gestalten können. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie CIOs und IT-Entscheider Themen wie DevOps, agile Methoden, Innovationsmanagement, Cloud-Lösungen, etc. konkret einführen und integrieren. Außerdem möchten die kobaltblau Management Consultants herausfinden, wie die „IT der zwei Geschwindigkeiten“ erfolgreich in der IT-Organisation abgebildet werden kann.



Die Teilnehmer der kobaltblau-Studie erhalten nach der Auswertung den Studien-Report, auf Wunsch einen Individual-Report oder können sich mit den IT-Organisationsexperten von kobaltbau persönlich zur Transformation & Digitalisierung ihrer IT-Organisation austauschen. Die Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: kobaltblau.de/studie-itorg2020



Für weitere Informationen steht Ihnen Thomas Heinevetter (+49 211 13 866-165, thomas.heinevetter@kobaltblau.de) gerne zur Verfügung.

kobaltblau wirkt. Als Farbe und in der Managementberatung. kobaltblau Management Consultants kommen aus der digitalen Welt und stehen für die Verbindung von

Organisation und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden ganzheitlich von der

Strategie bis zur Umsetzung. Unser Leistungsportfolio umfasst Beratungsthemen wie IT- & Digital-Strategie, IT-Organisation & HR, Unternehmensarchitektur, Business und IT Service Sourcing sowie Geschäftsprozessdesign und -digitalisierung. Wir stehen für Machbarkeit und sichern den Veränderungsprozess.



An acht Standorten in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz sichern und optimieren unsere Beraterinnen und Berater die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Dabei wissen wir, dass ganzheitliche Lösungen entscheidend sind, damit die IT ihre Kraft als zentraler Treiber des Geschäftserfolgs entfalten kann.

