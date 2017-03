ACE Zydek bekämpft städtisches Rattenproblem

(fair-NEWS) Aktuell kümmert sich das Schädlingsbekämpfungsunternehmen ACE Zydek sehr intensiv und in enger Zusammenarbeit mit einer Baugesellschaft in Altena um ein heimisches Rattenproblem. Das Problem konnte aber frühzeitig entdeckt und größere Schäden so vermieden werden.



Ratten und Mäuse gelangen schnell mal durch offen stehende Haus- oder Kellertüren ins Haus. Finden die Schadnager im Keller dann auch noch Unrat, alte Matratzen, Polstermöbel oder offen gelagerte Vorräte, haben sie die optimalen Bedingungen um sich rasant zu vermehren. Macht man es den Ratten so einfach wie in diesen Fällen, schafft eine präventive Köderauslegung, die wir regelmäßig in den Gebäuden der Baugesellschaft durchführen, nur bedingt Abhilfe. Der große Vorteil ist allerdings, dass das Problem schnell entdeck wird und wir somit frühzeitig eingreifen können. Bei wiederholten Kontrollgängen lässt sich leicht feststellen, ob die ausgebrachten Köder angenagt sind oder ob das Haus über einen längeren Zeitraum frei von Vorratsschädlingen ist. Dadurch können wir in der Regel größere gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verhindern.



Entdeckt man die Tiere erst längere Zeit nach dem Eindringen, ist es oftmals schon zu spät. Da sie sich rasant vermehren und ausbreiten (Geschlechtsreife nach sechs Wochen), können innerhalb kürzester Zeit große Schäden entstehen. Sie fressen Vorräte, Kabel, Leitungen und sogar Möbel an. Zudem können sie durch Kontakt, sowie Kot und Urin gelagerte Gegenstände mit gefährlichen Krankheitserregern verunreinigen. Sie nutzen Rohre und Leitungen als Laufwege und Hohlräume hinter Wänden als Brutstätten. Das macht eine eigenständige Bekämpfung nahezu unmöglich. Daher ist die Prävention in Lagerräumen, selten genutzten Kellern und insbesondere in leerstehenden Gebäuden enorm wichtig.



Unser qualifiziertes Fachpersonal von ACE Zydek setzt zur Bekämpfung spezielle Fraßköder ein. Diese Köder sind hoch wirksam und werden von uns in sicheren Köderboxen ausgebracht, sodass sie für Haustiere, Kinder und Mitmenschen keine Gefahr darstellen. Auf diese Weise werden wir, selbst bei einer ausgewachsenen Plage wieder schnell Herr der Lage. Die Prävention ist und bleibt jedoch der beste Schutz vor Ratten. Einmal ausgebrachte Köder werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Das macht die Prävention unkomplizierter, als oftmals angenommen wird.



Für präventive Maßnahmen erkundigen Sie sich gerne unter unserer kostenlosen Telefonnummer 08000 - 333455