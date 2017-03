Das Beste aus zwei Welten…

(fair-NEWS) Erleben Sie selbst die Symbiose aus zwei etablierten Automatisierungsprodukten: „X2 Bedienpanels mit integrierter CODESYS PLC Funktionalität“. Dank moderner Technik können nun die Bedienoberfläche und die Steuerlogik in einer kompakten Hardware vereint werden. X2 Panels mit integrierter CODESYS PLC Funktionalität verhilft Ihnen zu einer schlanken zukunftsweisenden Automatisierungslösung. Sie realisieren Visualisierung und Steuerung in einer integrierten Entwicklungsumgebung. Dadurch wird Ihnen eine schnellere Systemgestaltung ermöglicht.

Beijer Electronics nimmt auch in diesem Jahr an der begleitenden Table Top-Show zur CODESYS Users‘ Conference in Stuttgart teil. Am 04. April 2017 werden interessierten Besuchern im Rahmen der in Deutschland und der Schweiz etablierten Veranstaltung CODESYS-kompatible Geräte und deren Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Die CODESYS Users‘ Conference bietet Anwendern spannende Vorträge, Workshops und praxisnahe Informationen rund um das IEC 61131-3-Programmiersystem.

Dienstag 4. April 2017 | 9.00 - 17.00 Uhr | Hotel Le Méridien in Stuttgart