Mehr Klassik

Das an eine Rennmaschine aus den 70ern erinnernde Bike soll auch auf Reisen gehen können. Das kann es besonders gut mit Hepco&Becker Zubehör. Mit dem Lock it Kofferträger können Hepco&Becker Koffer schnell und einfach montiert werden. Den Kofferträger gibt es ab KW 18 in schwarz und wird 268,00 € kosten. Für kürzere Reisen und somit auch kleineres Gepäck gibt es den C-Bow Halter für 199,50 €. Für dieses Trägersystem hat die Firma Koffer sowie Taschen im Angebot. Das Alurack für 189,50 € und das Easyrack für 219,50 € ermöglichen die Mitnahme eines Topcases. Für kleineres Gepäck gibt es ein Minirack für 189,50 € auf das sich die Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter befestigen lässt. Ein Tankrucksack lässt sich mit dem Lock it Tankring schnell montieren. Dieser ist bereits lieferbar und kostet 44,90 €. Eine breite Auswahl an Tankrucksäcken in verschiedenen Größen bietet der Hersteller zum Beispiel in deren offiziellen Onlineshop an.Retro-Liebhaber kommen mit dem Legacy Halter und den passenden Legacy Kuriertaschen auf Ihre Kosten. Den speziellen Halter gibt es für 199,50 € ab KW 18. Passend dazu gibt es die Legacy Werkzeugtasche für 135,00 € / Stück sowie die Legacy Hecktasche für 289,00 € / Stück.Zum Schutz gibt es einen Motorschutzbügel in chrom für 214,50 €.



Bildinformation: CB 1100 mit Hepco&Becker Zubehör