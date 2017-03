Boyden Global Executive Search verstärkt sich mit Regina Harms

(fair-NEWS)

Frankfurt, 28. März 2017. Regina Harms verstärkt ab sofort den Standort Frankfurt von Boyden International. Mit über 20-jähriger Erfahrung in der Suche und Auswahl von Führungskräften in den Bereichen Antriebs- und Automatisierungstechnik, Energie und Regenerative Energien, IT sowie Technologie wird sie von nun an für nationale und internationale KMU sowie konzerngebundene Unternehmen bei der Besetzung von Topmanagement-Positionen beraten. Zuvor war sie als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Personalberatung mit dem Schwerpunkt Executive Search sowie in Netzwerken in den Bereichen Change Management und Personal-/Organisationsentwicklung tätig.Ihre Karriere startete Regina Harms 1987 bei einem inhabergeführten Maschinenbau-Zulieferunternehmen, wo sie nach wenigen Jahren die Leitung von Marketing & Sales innehatte. Anschließend stieg sie als Senior Consultant bei einer führenden Unternehmensberatung ein, bevor sie im Jahre 2000 die Management Focus Personalberatung in Mannheim gründete.„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Regina Harms eine hervorragende und hochqualifizierte Beraterin gewinnen konnten. Mit ihrer tiefgreifenden Expertise in den Bereichen Antriebs- und Automatisierungstechnik sowie Energie und Regenerative Energien können wir unseren Beratungsschwerpunkt bei Boyden entscheidend erweitern. Davon profitiert nicht zuletzt unser internationaler Kundenstamm“, freut sich Jörg Kasten, Chairman der Boyden World Corporation und Managing Partner von Boyden Deutschland.Regina Harms hat Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Außenwirtschaft an der Fachhochschule Worms studiert.Über BoydenBoyden is a premier leadership and talent advisory firm with more than 65 offices in over 40 countries. Our global reach enables us to serve client needs anywhere they conduct business. We connect great companies with great leaders through executive search, interim management and leadership consulting solutions. Since 1983, Boyden Global Executive Search is present in Germany with offices in Frankfurt/Bad Homburg, Berlin, Hamburg, Düsseldorf and Munich. For further information, visit www.boyden.com Pressekontakt: WBCO GmbH, Jan Böhler, Tel.: +49 (0) 69 – 133 88 041, Email: j.boehler@wbco.de



Bildinformation: Regina Harms, Boyden