Neue Pflanzenbestimmungs-App und informatives Pflanzen-Nachschlagewerk

Essbare Wildkräuter sind seit geraumer Zeit in aller Munde. Doch was tatsächlich auf dem Teller landen darf und was besser nicht gegessen werden sollte - darüber gibt eine neue App Auskunft: PFLANZOMAT. Entwickelt von dem Nürnberger Biologen Arnulf Schultes gibt das neue besonders umfangreiche Bestimmungswerkzeug für iPhone und iPad Auskunft über alle heimischen Blütenpflanzen, Bäume und Sträucher - und somit auch über alle Wildkräuter.Wer essbare Wildkräuter und Heilpflanzen selbst sammeln, will, muss diese genau bestimmen können. Oft lassen sich diese nur schwer von ihren ähnlichen, ungenießbaren Verwandten unterscheiden. Eine annähernd vollständige Übersicht zum Vergleich steht bisher meist nicht zur Verfügung.Ab jetzt schon mit der PFLANZOMAT-App!Mit PFLANZOMAT steht dem Pflanzen- und Naturfreund für die kommende Blüten-Saison eine neue, besonders umfangreiche Bestimmungs-App für iPhone und iPad zur Verfügung.Durch Antippen einiger weniger Pflanzenmerkmale wie Blütenfarbe, Blühmonat, Größe oder Standort findet man in Sekunden seine gesuchte Pflanze und vor allem bekommt man sofort reichlich Hintergrundinformationen dazu.Die App hält eine Fülle interessanter und hilfreicher Hintergrundinformationen bereit. So lassen sich beispielsweise Pflanzen nach Kategorien wie Heilpflanzen, Wildgemüse, Giftpflanzen, u.v.m. aufrufen. Als Vorgeschmack ist ein Besuch des Online-Pflanzenportals "Pflanzen in Deutschland" ( www.pflanzen-deutschland.de ) zu empfehlen, das als Datengrundlage für die App dient. PFLANZOMAT gibt es auch als dieser Webseite zugehörige online-Version diese unter www.pflanzen-bestimmung.de Arnulf Schultes erklärt: "Mit "Pflanzen in Deutschland" wollen wir ein Pflanzenportal erschaffen, das es ermöglicht, das heimische Pflanzenreich zu erkennen und aus vielen verschiedenen Interessen-Standpunkten zu betrachten. Ziel ist es, entsprechende Informationen schnell finden zu können. Durch die PFLANZOMAT-App bietet sich nun diese Möglichkeit der Nutzung allerorts und unabhängig vom Internet. Die Weiterentwicklung des Online-Portals wirkt sich natürlich auf jedes weiterhin kostenlose Update der App aus."Die App konzentriert sich nicht nur auf schnelle und einfache Pflanzenbestimmung. Aufgrund Ihrer Vielseitigkeit dient die App auch als unterhaltsame Lektüre und interessantes, sogar persönlich erweiterbares Nachschlagewerk, besonders auf dem iPad. Pflanzenfundorte sind per GPS abspeicherbar. Zu jeder Pflanze kann man eigene Bilder und Notizen hinzufügen, die auf der iCloud synchronisierbar sind. Siehe auch www.pflanzomat.com



Bildinformation: PFLANZOMAT, die einfache und informationsreiche Bestimmungs-App