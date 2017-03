Fonds Finanz: 11. MMM-Messe behauptet sich als wichtiger Branchentreffpunkt

(fair-NEWS)

München, 29.03.2017 – Auch 2017 war die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse, kurz MMM-Messe, von Deutschlands größtem Maklerpool Fonds Finanz wieder ein großer Erfolg. Über 4.800 Fachbesucher aus dem Finanz- und Versicherungsbereich nutzten am 28. März im MOC München die vielfältigen Möglichkeiten zur Information und Weiterbildung. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Star-Rednern Dirk Müller, Walter Riester und Sascha Lobo sowie den renommierten Experten der beiden Podiumsdiskussionen zuteil. Für die Fonds Finanz war die Präsentation des neuen Gewerbevergleichsrechners in Kooperation mit Finanzchef24 ein besonderes Highlight. Einen Rückblick in Bildern gibt es unter www.mmm-messe.de/rueckblick Die Fonds Finanz zeigte sich mit dem Messetag mehr als zufrieden. „Die Besucherzahl spricht für sich: die MMM-Messe war wieder ein großer Erfolg. Hinzu kommt die überaus positive Resonanz, die wir von den Besuchern, den Gesellschaften und den Referenten erhalten haben. Das zeigt, dass trotz fortschreitender Digitalisierung der Branche der persönliche wie auch der fachliche Austausch in Kombination mit praxisnahen Weiterbildungsangeboten nach wie vor von zentraler Bedeutung sind“, sagt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.Den Auftakt machte in diesem Jahr Star-Redner Sascha Lobo mit seinem Vortrag „Immer digitaler – wie das Netz die Welt verändert und was das für die Finanzwirtschaft bedeuten kann“. Es folgten rund 90 Vorträge von über 70 Top-Referenten, wie beispielsweise Prof. Dr. Ricarda Merkwitz, Hagen Engelhard, Roger Rankel oder Philip Wenzel. Dabei standen speziell die beiden Podiumsdiskussionen zu den Themen Riester-Rente und Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft im Fokus, an denen sich renommierte Experten wie Walter Riester und Gerald Hörhan beteiligten. Auch das hochaktuelle Thema IDD, das in Vorträgen von Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski und Michael Winzer erörtert wurde, erfuhr besondere Aufmerksamkeit. Den krönenden Abschluss des Messetages bildete Star-Redner „Mr. DAX“ Dirk Müller mit seinem Vortrag „It’s Trumptime! Die Show beginnt!“Für die Fonds Finanz selbst stellte der Start des neuen Loyalty-Programms „Three Circles“ ein besonderes Highlight dar, das im Rahmen eines Sektempfangs gefeiert wurde. Teilnehmer des Programms werden künftig mit exklusiven Prämien und Zusatzleistungen für ihren Vertriebserfolg belohnt ( www.three-circles.de ).Ein weiteres Highlight war die Präsentation des neuen Gewerbevergleichsrechners, den die Fonds Finanz in Kooperation mit Finanzchef24 an den Start brachte. Es handelt sich dabei um eine etablierte, umfassende und unabhängige Lösung, die Vertriebspartner ab sofort in der Beratung unterstützt.Rund 170 Gesellschaften nutzten das Branchentreffen im MOC München, um aktuelle Produkte und Leistungen zu präsentieren. In drei speziellen Themenforen zu den Sparten Investment, Sachwerte sowie Baufinanzierung und Bankprodukte konnten sich die Fachbesucher noch gezielter informieren. Zahlreiche Sonderaktionen sorgten zudem für einen regen Austausch an den Standflächen.Auch in diesem Jahr überreichte Norbert Porazik im Rahmen der Messe einen Spendenscheck über 125.000 Euro an World Vision Deutschland e.V.Interessierten Fachleuten, die die MMM-Messe nicht besuchen konnten, bietet sich am 12. September auf der Hauptstadtmesse in Berlin erneut die Gelegenheit zu Information und Weiterbildung. Alle Informationen und die kostenfreie Online-Anmeldung gibt es unter www.hauptstadtmesse.de Bis dahin bietet die Fonds Finanz zahlreiche weitere Veranstaltungen an, wie die KV & LV Roadshow, die in diesem Jahr unter dem Motto „Willst du mit mir gehen?“ steht. Die Roadshow tourt im Mai durch sechs große deutsche Städte und präsentiert aktuelle Themen, Beratungsansätze und Tools der beiden Sparten.



Bildinformation: © Fonds Finanz Maklerservice GmbH