Ritterhof das Hotel in Seis am Schlern

Das Hotel Seis inmitten traumhafter LandschaftUrlaub in entspannter und herzlicher Atmosphäre. Unser Ritterhof Hotel Seiser Alm liegt in idealer Lage und direkt an der Seiser-Alm-Bahn, die Sie problemlos zu Fuß erreichen können. Somit können Sie Ihr Auto einfach auf unserem Parkplatz stehen lassen, um die Umgebung um den Ritterhof zu erkunden. Überzeugen Sie sich selbst von der wunderschönen Landschaft direkt bei den Dolomiten.Der Ritterhof – Genießerhotel SüdtirolUrlaub wie im Märchen. Das Hotel Seis am Schlern macht Ihren Traum wahr. Entspannen Sie ritterlich in einer einzigartigen Naturlandschaft und königlicher Atmosphäre. Auch unsere Cuisine gleicht dem königlichen Adel des Mittelalters. Verwöhnt werden Sie mit sämtlichen genusshaften Speisen aus regionaler und mediterraner Herkunft. Gestartet wird der Tag mit einem äußerst großzügigen Frühstücksbuffet. Für den Übergang am Nachmittag, laden wir Sie herzlich zu leckerem Kuchen ein. Um den Tag dann königlich zu beenden gibt es am Abend ein besonders schmackhaftes 5-Gänge-Menü. Zwischen den Mahlzeiten haben Sie die Möglichkeit, unsere Wellnessoase zu erkunden. Mit einer Saunawelt und einer Beautyabteilung sind Körper und Seele bestens bei uns aufgehoben. Die Umgebung rund um den Ritterhof bietet puren Naturgenuss. Im Sommer der wahrscheinlich schönste Ort zum Wandern und im Winter mit aufregenden Pisten.Freizeitspaß im Hotel KalternDas Angebot an Freizeitaktivitäten ist enorm. Im Hotel Seis stehen Ihnen alle Türen für jegliche Freizeitbeschäftigungen offen. Mit geführten Wandertouren durch den schönsten Teil Südtirols kommen Sie garantiert auf Ihre Kosten. Ganz egal ob Sommer, Herbst, Winter oder Frühling. Auf dem Ritterhof haben Sie immer optimale Vorrausetzungen für Ihre Unternehmungen.Weitere Informationen erhalten Sie: https://www.ritterhof.com/