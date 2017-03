Exklusiv für Wohnungseigentümer: Newsletter „WEG Telegramm“ kostenlos abonnieren!

(fair-NEWS)

Wichtig für Wohnungseigentümer: Der kostenlose Newsletter „WEG Telegramm“ liefert fünfmal pro Woche neueste Urteile, Informationen, Tipps und Tricks. So können Eigentümer ihr Eigentum als Selbstnutzer und Vermieter optimal nutzen.Als Wohnungseigentümer sollte man immer auf dem neuesten Stand sein. Denn: Täglich gibt es Neuigkeiten und neue Urteile, die sich direkt auf Geld, Rendite, Mietverträge und Eigentum auswirken.Gut, wenn man hier gut informiert ist. Und noch besser, wenn man bessere Informationen als Mieter, Verwalter und Miteigentümer hat. Denn nur so kann man seine Interessen durchsetzen — und Geld und Vermögen schützen.Das WEG Telegramm www.der-eigentuemerbrief.de/gratis-newsletter/ 5 x pro Woche per E-Mail. Er ist immer prall gefüllt mit Urteilen, Infos, Tipps und Tricks. Damit ist es möglich, Eigentum und Eigentumswohnung optimal zu nutzen.Dieser Newsletter ist kostenlos. Er richtet sich an Selbstnutzer und Vermieter gleichermaßen. Da diese beiden Gruppen regelmäßig unterschiedliche Interessen haben, werden die Infos für die jeweilige Gruppe aufbereitet.Selbstnutzer haben beispielsweise in der Regel den Wunsch, eine höhere Instandhaltungsrücklage zu bezahlen. Denn sie wollen die Belastung durch zusätzliche Sonderumlagen vermeiden.Vermieter interessieren sich für genau das Gegenteil: Sie wollen ihre laufenden Kosten möglichst klein halten. Sonderumlagen können sie steuerlich geltend machen. Vermieter wollen eine hohe Rendite erzielen.Themen des WEG Telegramm sind alle Themen, die Wohnungseigentümer und WEGs bewegen. Wie z.B. Hausgeld, Hausgeldabrechnung, Eigentümerversammlung, Instandhaltungsrücklage, Sonderumlage, Verwaltung und vieles mehr.Wer das WEG Telegramm abonniert, bekommt neben dem kostenlosen Newsletter auch noch 2 Spezial-Reporte für Wohnungseigentümer als Dankeschön-Geschenk.