Ein Tier im Osterkorb?

So manch einer hält ein lebendiges Tier im Osterkörbchen für eine putzige Idee. Aber egal, ob es sich bei dem Geschenk für die lieben Kleinen um ein Kaninchen, eine Katze, einen Hamster oder ein Meerschweinchen handelt: Ein Tier bedeutet auch Verantwortung tragen. Es ist kein Spielzeug sondern ein Familienmitglied und möchte auch als ein solches behandelt werden. Dessen sollte man sich vor dem Kauf bewusst sein.Dieses kleine Buch zeigt das Zusammenleben mit den Menschen aus der Sicht der Tiere und ist eine gute Alternative oder zumindest ein Ratgeber.Immer diese Menschen»Was denkt der eigentlich von mir? Ich bin doch nicht blöd, sondern passe schon selbst auf mich auf.« Der Goldhamster wünscht sich mehr Auslauf. Außerdem will er am Tag in Ruhe schlafen.In sechs kurzen Geschichten für Erstleser erzählen Goldhamster, Wellensittich, Pony, Katze, Hund und Frosch von ihrem Leben. Nicht immer sind sie von den Menschen begeistert. Manchmal reißen sie auch aus und erleben Abenteuer. Sie sind nämlich kein Spielzeug, sondern Lebewesen mit eigenen Wünschen.ProduktinformationTaschenbuch: 68 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (24. Oktober 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3738659854ISBN-13: 978-3738659856Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 JahreGröße und/oder Gewicht: 14,8 x 0,4 x 21 cmFür die Klensten:Hopser will helfenEin Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahre. Hopser ist der Jüngste in der Familie Osterhase. Vor Ostern haben alle viel zu tun und keiner hat Zeit für Hopser. Er stört die Großen nur bei der Arbeit und darf ihnen nicht helfen, weil er zu klein ist. Dabei würde er so gern mitarbeiten. Doch zum Glück gibt es Oma und Opa.ProduktinformationTaschenbuch: 30 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. April 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 1497469082ISBN-13: 978-1497469082Größe und/oder Gewicht: 21,6 x 0,2 x 21,6 cmDie Autorin:Annette Paul ist durch ihre Geschichten über die sprechende Ratte Prinz aus königlichem Geblüt schon vielen Lesern ein Begriff.Sie lebt in Buxtehude, einer Kleinstadt im nördlichen Niedersachsen. Inspiriert von der Märchenstadt schreibt sie Kurzgeschichten, Realsatiren, Kindertexte und Märchen. Kleine Leseproben gibt es auf ihrem Blog Probeschmökern bei Annette Paul.



