Die besondere Osterüberraschung

(fair-NEWS)

Warum nicht einmal ein E-Book als Osterei verpackt schenken?Erleben Sie eine spannende und gruselige Reise in ein mehr als seltsames Hotel. Für gute Unterhaltung ist gesorgt, denn hier spielt gleich ein ganzes Orchester an mystischen Gestalten auf, die den Leser im Luhg Holiday herzlich willkommen heißen.Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 1613 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 56 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00SVGYD12• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertAuf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der besonderen Art ...Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 1262 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 67 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B01N1PU8DP• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Screenreader: Unterstützt• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertDas Luhg Holiday gibt es natürlich auch als Print-Sammelband!Leserstimmen:Zauberhaftes Luhg HolidayEine zauberhafte Geschichte von der Autorin Christine Erdiç, die es versteht, den Leser in die atmosphärische Geschichte hinein zu ziehen. Ein Lesegenuss für die ganze Familie am Nachmittag bei Tee und Kuchen oder am Abend bei Kerzenschein. Gruseleffekt garantiert. Liebevoll, in verständlicher Sprache erzählt.Familie Kohlmann, die mit drei Kindern auf dem Weg zu einer Tante ist, um bei ihr das Weihnachtsfest zu verbringen. Ein angekündigter Schneesturm, zwingt sie zu übernachten. In einem alten einsamen Hotel am Wald, bitten sie um Einlass, der ihnen von einem kleinen Männlein gewährt wird. Im Haus ist es kalt und finster und ein mulmiges Gefühl macht sich bei der Familie breit. Die Neugierde der Kinder ist nicht zu bremsen. Sie wollten wissen, welches Geheimnis hier verborgen liegt. Nicht lange, und sie sind umgeben von vielen kleinen Ghuls, die eine Überraschung nach der anderen zu bieten haben.Ein bisschen Horror, Spannung und viel HerzAls Familie Kohlmann wegen eines Schneesturms im Lugh Holiday einkehrt, sind die beiden jüngeren Kinder sofort von der seltsamen und etwas gruseligen Atmosphäre fasziniert. Neugierig erkunden sie das Haus und entdecken Eigenartiges.......Was für eine außergewöhnliche und gleichzeitig bezaubernde Geschichte. Sie erzählt von Toleranz, Freundschaft und echter Zuneigung zu Wesen, die im Horrorgenre üblicherweise die "Bösen" sind. Das ist in dieser Geschichte erfrischend anders und dennoch muss man weder auf Spannung noch auf Grusel verzichten.Schaurig schönNachdem ich den 1. Teil mit Begeisterung gelesen habe, freute ich mich auf die Fortsetzung. Ich wurde nicht enttäuscht. Der Autorin ist es super gelungen wieder eine spannende und schaurig schöne Geschichte zu Papier zu bringen. Beide Teile gibt es nun als Print, sodass ich dieses als Buchtipp und Geschenkidee empfehlen möchte.©byChristine Erdic



Bildinformation: Die besondere Osterüberraschung