Sauerstoffversorgung für Zuhause

Mit dem neuen Internetportal https://sauerstoffkonzentratoren.com geht ein Online-Shop auf den Markt, das sowohl Beratung als auch Verkauf der führenden Hersteller von Sauerstoffkonzentratoren vereint.Einen Sauerstoffkonzentrator brauchen Menschen die dauerhaft mit chronischen Lungenerkrankungen wie COPD, Asthma oder ähnlichem.Aber auch Patienten mit schweren Erkrankungen des Herzens wie Herzschwäche oder Herzinsuffizienz kann es erforderlich machen die Luft beim Einatmen mit zusätzlichem Sauerstoff anzureichern.Dabei haben Konzentratoren einen entscheidenden Vorteil gegenüber Geräten, die mit flüssigem Sauerstoff arbeiten; man muss sie nicht nachfüllen, da sie durch spezielle Membranen den Sauerstoff direkt aus der Umgebungsluft holen und so die Luft beim Einatmen mit zusätzlichem Sauerstoff versorgen können.Für den Patienten heißt das, weniger Wartungstermine, kein Auffüllen und somit große Zeitersparnis.Neben stationären Geräten für zu Hause gibt es auch tragbare Geräte, so dass es Patienten erleichtert wird, wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen, ohne an sperrige Geräte und lange Schläuche an ihre Wohnung gebunden zu sein.Immer mehr Anklang finden solche Geräte auch bei gestressten Menschen, denn eine höhere Sauerstoffkonzentration führt zu besserem Stressabbau.Auf diesem neuen Internetportal können man nachlesen wie genau jedes Gerät funktioniert um so das passende Gerät für sich zu finden.Im angeschlossenen Shop kann man die Konzentratoren direkt kaufen, dabei werden Hersteller aller Preisklassen angeboten, ab Ca. 500 EUR findet man die günstigsten Geräte.Eher unbekannte Marken wie DevilBiss oder Kröber stehen neben Linde, Philips oder Oxycare als renomierte und bekannte Medizinproduktehersteller, die auch im Krankenhaus und Pflegediensten Anwendung finden.Alles in allem ist die Seite für Patienten ein schönes Portal, um sich über Produkte zu informieren und eine Preisvorstellung zu bekommen und sogar direkt einen Sauerstoffkonzentrator zu kaufen.