Großes Landhaus zum Verlieben

(fair-NEWS)

Berlin. Naturnah und dabei verkehrsgünstig gelegen, lockt Rellingen viele Bauwillige. Am kommenden Wochenende können hier Interessierte ein großzügig geplantes Landhaus besichtigen. Berater des Bauunternehmens Roth-Massivhaus sind vor Ort und beantworten individuelle Fragen zur Planung und zum Bau.Typisch für den Landhausstil sind verspielte Details in Kombination mit klassischen Formen. Die verklinkerte Fassade versprüht nordischen Charme. Der überdachte Eingangsbereich und eine Trapezgaube mit drei Fenstern unterstreichen den beliebten Archetyp.Die Bauherren entschieden sich für einen vergrößerten Grundriss und genießen nun auf zwei Etagen großzügige 189 Quadratmeter Wohnfläche. Mit über 40 Quadratmetern ist das Wohn- und Esszimmer der größte Bereich des Erdgeschosses. Ein besonderes bauliches Element bildet hier der schöne Erker. Dieser Bereich eignet sich bestens für einen großen Esstisch an dem die ganze Familie Platz hat. Erhöhte Decken auf ca. drei Meter lassen die Räume noch großzügiger wirken. Ein weiteres Detail ist der ca. 2,70 m breite Durchgang zwischen Küche und Wohnbereich. Das Gäste-WC, ein Arbeitszimmer und der Hauswirtschaftsraum mit Nebeneingangstür vervollständigen das Raumangebot.Die obere Etage ist klar gegliedert: Es befinden sich auf der einen Seite zwei Kinderzimmer und mit Kinder-WC. Vis-à-vis wurde der Elternbereich mit praktischer Ankleide und großem Familienbad geplant. Dieses ist mit zwei Waschbecken, einer Dusche und über Eck positionierter Badewanne und WC ausgestattet. Abgerundet wird die erste Etage mit einem Gästezimmer.Eine Sole/Wasser-Wärmepumpe sorgt für umweltschonende und dauerhaft niedrige Betriebskosten. Wohlfühlatmosphäre verspricht eine Fußbodenheizung. Elektrische Rollläden dienen als Sicht-, Schall-, und Einbruchschutz.Das Landhaus 161 kann am 1./2. April in 25464 Rellingen besichtigt werden. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ). Die Türen sind jeweils zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet, die Anfahrt ist beschildert.



Bildinformation: Das Landhaus 161 kann am kommenden Wochenende in 25462 Rellingen besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus