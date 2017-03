Unternehmensnachfolge in der Familie – Die Ulrich Dietz Immobilien GmbH

(fair-NEWS)

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Unternehmensnachfolgen immer seltener innerhalb der Familie umgesetzt werden. Während es vor einigen Jahrzehnten noch selbstverständlich war, dass die Kinder das elterliche Unternehmen übernehmen, ist dies derzeit nur noch bei weniger als der Hälfte der Unternehmensübergaben der Fall. Umso erfreulicher ist es, wenn tatsächlich Unternehmensnachfolgen innerhalb der Familie umgesetzt werden und gelingen.Einen solchen Fall möchten wir am Beispiel der Ulrich Dietz Immobilien GmbH aus Gießen vorstellen:Das Unternehmen wurde 1985 von Ulrich Dietz gegründet und ist seit über 30 Jahren am Markt tätig. Zu den Leistungen gehört zum einen die Vermarktung von Wohn- und Geschäftsimmobilien und zum anderen auch die Verwaltung und Betreuung von Immobilien. Der Firmenstandort des Betriebes mit derzeit fünf festen Mitarbeitern befindet sich in Gießen-Wieseck.Nachdem der Gründer Ulrich Dietz das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau über Jahrzehnte geleitet hat, war es an der Zeit, die Unternehmensleitung in die Hände der nachfolgenden Generation zu übergeben. Da die Tochter Daniela Dietz fachlich und beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist, war die Übergabe des Unternehmens als familieninterne Nachfolge bereits seit längerem geplant und gewünscht. Die Tochter Daniela Dietz ist mit ihrer Ausbildung als Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und ihrer Branchenerfahrung ideal für die Betriebsübernahme und eine selbständige Tätigkeit in der Branche qualifiziert.Vor der tatsächlichen Umsetzung der Unternehmensnachfolge hat Daniela Dietz aber zuerst über ein halbes Jahr im Unternehmen ihres Vaters als Mitarbeiterin mitgearbeitet. Ziel dieser Übergangsphase war es, das Unternehmen, die Abläufe, Strukturen und Kunden kennenzulernen und Erfahrungen in der Übernahme unternehmerischer Verantwortung zu sammeln. Erst nach Ende dieser Einarbeitungs- und Probephase hat Daniela Dietz dann die grundsätzliche Entscheidung getroffen, das Unternehmen als Nachfolgerin zu übernehmen und weiter zu führen.Nun galt es im nächsten Schritt, die konkrete Umsetzung der Unternehmensübergabe vorzubereiten und zu initiieren.Wir als exact Beratung durften die Gründerin im Rahmen eines Beratungsprojektes begleiten und ihr beratend zur Seite stehen. Gemeinsam wurden mehrere Gespräche mit den Eltern geführt und das Konzept der Unternehmensnachfolge diskutiert und ausgearbeitet. Zur Darstellung und Plausibilisierung der geplanten Unternehmensentwicklung wurde u.a. ein Businessplan mit detaillierten Umsatz- und Ertragsplanungen erarbeitet.Umgesetzt wurde die Unternehmensübergabe Anfang 2016 durch den notariellen Akt der Übertragung der Mehrheit der Gesellschaftsanteile auf die Nachfolgerin. Seitdem ist Daniela Dietz für das Unternehmen und die Mitarbeiter verantwortlich. Aber auch in Zukunft wird das Unternehmen als Familienbetrieb geführt. Der Vater Ulrich Dietz ist weiterhin vor Ort im Unternehmen und unterstützt seine Tochter bei allen laufenden Fragen des Geschäfts. Und auch der jüngere Bruder Christian Dietz, seit fünf Jahren im elterlichen Unternehmen tätig, steht seiner Schwester als Prokurist im laufenden Tagesgeschäft zur Seite.Kontakt:Ulrich Dietz Immobilien GmbHDaniela DietzWingert 1835396 GiessenTel. 0641-975900Internet: www.dietz-immobilien.de E-Mail: daniela.dietz@dietz-immobilien.deexact Beratung GmbHHerr Jens OlbrichKarl-Kellner-Ring 2335576 WetzlarTel. 06441 / 447998-0Internet: www.exact-beratung.de E-Mail: info@exact-beratung.de



