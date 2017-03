Das Lackwerk eröffnet in Aßlar

(fair-NEWS)

Der Existenzgründer Paraskevas Gavrilis ist in der heimischen Autolackierer und Tuning-Szene schon seit längerem kein Unbekannter. Bereits seit vielen Jahren ist er als Autolackierer aktiv und hat in verschiedenen heimischen Betrieben gearbeitet. Nach langjähriger Tätigkeit in verantwortlicher Position hat er nun den Schritt in eine selbständige Tätigkeit gewagt und im Dezember 2016 mit dem „Lackwerk“ sein eigenes Unternehmen als Existenzgründer eröffnet. Zu finden ist das „Lackwerk“ in Asslar im Walberggraben 5, den ehemaligen Räume der „Autolackierung Udo Schmidt“ gegenüben von der Auto-Vertrieb Müller GmbH.Nach einer ersten beruflichen Tätigkeit als Computer und IT-Spezialist hat Paraskevas Gavrilis im Jahr 2003 eine Ausbildung als Lackierer absolviert und seitdem umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Fahrzeuglackierung und des Karosseriebaus gesammelt. Sein Schwerpunkt sind Fahrzeuglackierungen, die sich eng an den Werkslackierungen und den Vorgaben der Hersteller orientieren. Hierdurch hat er sich in seinen bisherigen Tätigkeiten einen guten Ruf für Ganzlackierungen, Speziallackierungen, Felgenlackierungen und spezielle Kundenwünsche erworben. Einen Eindruck von seiner Tätigkeit kann man auf seiner Facebookseite unter https://www.facebook.com/Das-Lackwerk-150794248735408/ erhalten.Wir als exact Beratung durften Herrn Gavrilis bei der Umsetzung seines Gründungsvorhabens begleiten. Gemeinsam wurde das Unternehmenskonzept ausgearbeitet und der Businessplan erstellt. In gemeinsamen Gesprächen mit der Hausbank wurde die Finanzierungstruktur für die notwendige Gründungsfinanzierung geplant und umgesetzt.Wir von der exact Beratung wünschen Herrn Gavrilis für seine Existenzgründung alles Gute und viel Erfolg.Kontakt:Das LackwerkHerr Paraskevas GavrilisWalbergraben 535614 AßlarTel. 0172 1059199https://www.facebook.com/Das-Lackwerk-150794248735408/exact Beratung GmbHHerr Jens OlbrichKarl-Kellner-Ring 2335576 WetzlarTel. 06441 / 447998-0Internet: www.exact-beratung.deE-Mail: info@exact-beratung.de



Bildinformation: Das Lackwerk eröffnet in Aßlar