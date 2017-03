(fair-NEWS)

Existenzgründer in Hessen sowie kleine und mittlere Unternehmen können Zuschüsse erhalten, wenn sie das Know-how von Unternehmensberatern, wie z.B. der exact Beratung GmbH, in Anspruch nehmen.Ab sofort gibt es für die Gründungsberatung, aber auch für bestehende Unternehmen noch attraktivere Zuschüsse. Im Rahmen der neuen hessischen Landesrichtlinien wurden die Fördersätze für Beratungsleistungen deutlich angehoben. Ab sofort sind Zuschüsse von bis zu 650,- € Zuschuss pro Beratungstagewerk in den hessischen Vorranggebieten, wie z.B. Mittel- und Nordhessen möglich. Gründer, die einen Businessplan oder andere Beratungsunterstützung benötigen, erhalten somit ab sofort eine höhere Beratungsförderung, als noch im vergangenen Jahr.Und auch für bestehende Unternehmen ergeben sich Verbesserungen durch die neuen Richtlinien des hessischen Wirtschaftsministeriums. So wurden die förderfähigen Beratungsthemen ausgeweitet. Beispielsweise ist ab sofort die Begleitung von Unternehmensnachfolgen über das Programm der „Übergabeberatung“ förderfähig.Bestehende keine und mittlere Unternehmen können folgende Förderprogramme in Anspruch nehmen:- Übergabeberatung (max. 50 bis max. 600,- € pro Tagewerk / 650,- € im Vorranggebiet)- Coaching (max. 50 und max. 400,- € pro Tagewerk / 450,- € im Vorranggebiet)- Antragstellung in Innovationsförderprogrammen (max. 50 bis max. 600,- € pro Tagewerk / 650,- € im VorranggebietDie neuen Fördersätze gelten ab sofort. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.Kontakt:exact Beratung GmbHKarl-Kellner-Ring 2335576 WetzlarTel.: 06441 / 447998-0E-Mail: info@exact-beratung.de



Bildinformation: Hessisches Wirtschaftsministerium verbessert Beratungsförderung für Gründung und Mittelstand