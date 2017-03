LED Licht zu optimieren - so geht es

(fair-NEWS)

LED Licht kann deutlich mehr sein als ein stromsparender Ersatz für Glühbirnen. Dies setzt aber Voraus, dass der Käufer den Focus auf die Leistung des Leuchtmittels und nicht den Preis richtet. Leider Wissen oft sogar Verkäufer im Elektrohandel nicht, worauf es ankommt. Es ist an der Zeit, gute solide Aufklärungsarbeit zu Leisten.Lichtstrom in Lumen einfach erklärtLichtstrom ist die sichtbare radiometrische Strahlung von Lichtquellen. Er wird in der Einheit Lumen gemessen. Glühlampen und Energiesparlampen sind in der Regel ungerichtete Lichtquellen. Die Sonde des Messgerät umfährt das Leuchtmittel vollständig und misst die nach allen Seiten abgegeben Strahlung.Eine 60 Watt Glühlampe hat einen Lichtstrom zwischen 700 und 750 Lumen und verbreiten das Licht gleichmäßig im Raum. Der Abstrahlwinkel beträgt 360°.LED Leuchtmittel können einen anderen Abstrahlwinkel haben, ohne als gerichtete Lichtquellen zu gelten. Dies ist der Fall, wenn sich weniger als 80% des Lichts in einem Winkel von 120° verteilt. Der Lichtstrom wird wie beschrieben also rundum ermittelt.Daraus folgt:LED Lichtquellen mit einem Öffnungswinkel von 360° und einem Lichtstrom von 700 bis 750 Lumen verteilen genauso viel Licht wie einen 60 Watt Glühbirne im Raum.Eine LED Birne mit einem Abstrahlwinkel von 160°, die einen Lichtstrom von 700 bis 750 Lumen hat, ist innerhalb des Winkel deutlich heller und außerhalb davon viel dunkler als einen 60 Watt Glühbirne.Viele Leuchten verteilen das Licht nicht nach allen Seiten, da der Lampenschirm dies verhindert. Verbraucher können dies nutzen und Leuchtmittel mit einem Abstrahlwinkel von 120 bis 270 ° wählen, die einen geringeren Lichtstrom als 700 Lumen erzeugen. Das Licht innerhalb des Öffnungswinkels ist genauso hell, wie das der Glühbirne.Ähnliches gilt auch für gerichtete Leuchtmittel. Diese haben in der Regel einen Reflektor. Bei Birnen mit einem Öffnungswinkel von mehr als 90° bis 120° misst die Sonde immer das Licht im gesamten Öffnungsbereich. Ein Leuchtmittel mit einem Winkel von 100° ist bei gleichem Lichtstrom daher in diesem Bereich heller als eines mit einem Abstrahlwinkel von 120°.Bei Strahlern mit einem Winkel von bis zu 90° wird immer dieser Bereich gemessen. Daher gilt, je enger Winkel umso heller ist es im Abstrahlbereich, bei gleichem Lichtstrom.Warum die Farbtemperatur wichtig istDie meisten Verbraucher greifen zu Leuchtmitteln mit warmweißen Licht, dass dem der Glühbirne ähneln soll. Sie vergessen dabei, dass Glühlicht eine viel zu geringer Farbtemperatur hat, um vom Organismus erkannt zu werden.Licht kann am Morgen nur munter machen, wenn es sich um neutralweißes oder kaltweißes Licht handelt. Wer morgens „schlecht in die Gänge kommt“ setzt sich vermutlich Licht in einem warmen Farbton aus. Warmweiß wirkt entspannend und beruhigen. Dies ist in Räume in denen konzentriert gearbeitet werden soll wenig sinnvoll.In Wohnungen macht es Sinn in allen Räumen warmweißes und neutralweißes Licht einzusetzen. Morgens kommt der Organismus schneller in Gang, wenn das Licht mehr als 4.000 K aufweist. Beim Anziehen im Schlafzimmer, in der Küche beim Frühstück und bei der Morgentoilette ist kaltweißes oder neutralweißes Licht eine gute Wahl. Im Kinderzimmer, wenn die Kinder Hausaufgaben machen müssen, ist ebenfalls kühles Licht angesagt. Gleiches gilt für Arbeitszimmer.Am Abend sollte sich niemand kühlem Licht aussetzen. Wer müde ins Bad geht und dort von kaltweißem Licht angestrahlt wird, kommt recht munter wieder hinaus. Das Licht wirkt wie Koffein. Aus diesem Grund rät die Pressesprecherin Frau Gladel von Isolicht https://www.isolicht.com/ dazu, in den meisten Räumen zwei Lichtquellen einzusetzen oder die neuen Weißdynamischen Leuchtmittel zu verwenden. Diese lassen sich über Funkschalter auf verschiedene Farbtemperaturen einstellen.Flickern muss nicht seinFlimmern oder wie der Fachmann sagt flickern, ist ein Problem, dass bei Leuchtstofflampen, Energiesparlampen und LEDs auftritt. Die Lichtquellen reagieren spontan auf Spannungsänderungen. Bei einem Betrieb mit Wechselstrom schaltet sich das Licht im 100 Hz Takt an und aus. Ein Gleichrichten ändert daran nichts, wenn der Strom nicht gleichzeitig geglättet und anders getaktet wird.Durch entsprechende Schaltkreise ist es heute keine Problem das Flickern zu unterdrücken. Leider geben viele Anbieter keine Auskunft darüber, wie stark das Leuchtmittel flickert. Verbraucher erkennen an schnelllaufenden Maschinen oder wenn sie ein Lineal schnell vor den Augen auf- und abwippen, an den ruckartigen Bewegungen, wenn das Licht flickert.Da Kunden schon vor dem Kauf wissen sollen, was sie erwartet, bietet Isolicht in seinem Onlineshop einen Filter an, damit Interessenten das Sortiment nach dem Flickertyp sortieren können. Außerdem ist der Flickertyp bei jedem Leuchtmittel verzeichnet und flickerarme sowie flickerfreie Produkte sind deutlich gekennzeichnet.Flickerarme LED Leuchtmittel haben einen Flickerindex von 0,1 – 0,25. Dieses flickern stört Menschen in der Regel nicht.Flickerfreie LED Leuchtmittel haben einen Index von weniger als 0,1. Dieses Licht eignet sich auch bei schnelllaufenden Maschinen.Da Vögel das Flickern deutlicher wahrnehmen als Menschen, sollten in Räumen in denen die Tiere gehalten werden, grundsätzlich flickerarme Leuchtmittel verwendet werden.Wahl des ÖffnungswinkelAuch in dieser Hinsicht sind LED Birnen anderen Leuchtmitteln überlegen. Dies gilt sowohl für gerichtete als auch für ungerichtete Lampen. Wenn eine Leuchte nur einen Lichtauslass von 180° hat, macht es wenig Sinn Birnen mit einem Abstrahlwinkel von 360° einzusetzen.Bei gerichteten Spots können Konsumenten die LED Strahler aussuchen, die den zum Einsatzzweck passenden Öffnungswinkel haben. Wer über größere Entfernungen gezielt Objekte anstrahlen will, sollte einen Winkel von 30 bis 40° wählen. In einem Abstand von 2 Metern von der Lichtquelle hat der Lichtkreis einen Durchmesser von 1 bis 1,5 Meter. Wenn die Leuchte näher am Objekt steht sind Winkel von 60 bis 90° angemessen. Für die Raumausleuchtung bieten sich Öffnungswinkel von 120 bis 140° an.Nur Verbraucher die gut informiert sind, können die unzähligen Möglichkeiten die in der LED Technik stecken nutzen. Wer einfach nur ein billige Birne im vorbeigehen ersteht, wird nie in den Genuss der Vorteile kommen.



Bildinformation: Je nach Lampenschirm reichen enge Öffnungswinkel. (c) Gladel