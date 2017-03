(fair-NEWS)

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick zum Stand des Eisenbahnrechts im deutschen und europäischen Rechtssystem, über die Bahnreform und den wesentlichen Inhalt der wichtigsten Rechtsgrundlagen.Im Seminar: Grundlagen des Eisenbahnrechts inklusive TEIV erläutert Rechtsanwalt Andy Niekamp am 21.-22.06.2017 in Berlin Aspekte zum Rechtssystem, der Bahnreform, des Eisenbahngesetzes und der Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitäts-Verordnung. Landeseisenbahngesetze, Notfallmanagement, Strafrecht und Bahnpolizeirecht werden besprochen.Eisenbahnunternehmer, Eisenbahnbetriebsleiter und sonstige Verantwortungsträger eines Eisenbahnunternehmens sowie alle am Thema Interessierte sind zu der Veranstaltung eingeladen.



Bildinformation: HDT - Seminar Eisenbahnrecht und TEIV