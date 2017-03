(fair-NEWS)

Die Photovoltaikanlage unterliegt der Zertifizierungspflicht, wenn die Anbindung am Mittel- und Hochspannungsnetz erfolgt. Daher muss neben der Planung auch die Ausführung sowie die Funktionen des Schutzkonzeptes überprüft und durch die Konformitätserklärung bestätigt werden. Die vorgesehene Schutzprüfung stellt sicher, dass sowohl die Einstellwerte als auch die Funktionen des Relais mit den Vorgaben des Netzbetreibers übereinstimmen. Um die Inbetriebnahme erfolgreich und termingerecht durchführen zu können muss der Verantwortliche die beschriebenen Anforderungen bereits in der Planungsphase verstehen und anwenden können. Betreiber, Gutachter, Planungsbüros, Elektrofachbetriebe, Investoren, Generalunternehmer und Angestellte von Versicherungen können sich am 9.- 10. Mai 2017 in Berlin in unserem HDT – Seminar Schutzprüfungen und Schutzkonzepte für Photovoltaikanlagenschlau machen. Hier referieren unsere praxiserprobten Vortragenden zu den Anforderungen an die Schutztechnik einer Photovoltaikanlage gemäß FGW TR 8. Sie erklären dies als Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Inbetriebnahme nach BDEW Mittelspannungsrichtlinie sowie DIN VDE 4105 Niederspannungsrichtlinie. Vorgaben an den Prüfingenieur, den Generalunternehmer oder Subunternehmer werden definiert und erläutert. Rückfragen und Anforderungen von Zertifizierungsstellen lernen die Teilnehmer zu bewerten und zu beantworten. Der sichere Betrieb von Photovoltaikanlagen und eine dauerhafte Vergütung durch den Netzbetreiber können nur durch ein Schutzkonzept gemäß BDEW Mittelspannungsrichtlinie bzw. DIN VDE 4105 Niederspannungsrichtlinie gewährleistet werden.Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



Bildinformation: Schutzprüfungen und Schutzkonzepte für Photovoltaikanlagen