Altuntas kauft gebrauchte Bäckereimaschinen für den Export

In Deutschland achten Unternehmer auf eine hohe Produktivität bei geringen laufenden Kosten. Das gilt auch für Backstuben. Für die Wirtschaftlichkeit werden kleinere Geräte für kleinere Backstuben bei höherer Leistung verwendet, die möglichst wenig Energie schlucken. Laufend werden die gebrauchten Backmaschinen nicht mehr benötigt. Immer dann kauft Altuntas Technik die Gebrauchttechnik auf und bietet sie den eigenen Kunden an. Diese stammen nicht nur aus Deutschland, sondern kommen praktisch aus ganz Europa. Damit können selbst Geräte angekauft werden, die in Deutschland kaum noch einen Käufer finden werden. Altuntas Technik kann vor dem Export auf Kundenwunsch die Stromanschlüsse wechseln und das Gerät komplett überholen. Bei günstigen Speditionskosten sparen die Käufer noch immer gutes Geld.Altuntas entspringt einer Bäckerei, hat eigene Patente angemeldet und produziert selber. Die Mitarbeiter sind von Fach und können den Wert der gebrauchten Technik sehr genau einschätzen. Den Verkäufern und folgenden Käufern werden deswegen angemessene Preise genannt. Die Verkäufer haben zudem den Vorteil, dass sie selber nicht lange nach Käufern suchen müssen sondern sich um Brot und Brötchen kümmern können. Die Gebrauchtgeräte werden auf der eigenen Website direkt gruppiert. Die Geräte, die vermutlich in den Export gehen, finden sich unter www.altuntastechnik.com/Export . Kunden aus Polen, Griechenland, Portugal oder Rumänien können dennoch gerne auf das volle Angebot von Altuntas zurückgreifen und auch Neugeräte erwerben. Die Preise sind auch für deutsche Kunden immer Verhandlungsbasis. Je nach Kundenwunsch werden die Backmaschinen bereitgestellt oder geliefert. Sie können zugleich instand gesetzt werden, damit sie in der nächsten Zeit einwandfrei laufen. Viele Bäcker kennen sich jedoch selber mit der Wartung aus und machen diese Arbeiten gerne selber. Letztendlich sollen die Kunden nur die Leistungen bezahlen, die sie auch nutzen, womit auf jede Anfrage ein eigener Preis kalkuliert wird.Wer als Jungunternehmer in Deutschland bereits große Schwierigkeiten hat, einen Kredit oder einige Zuschüsse zu erhalten, der hat es in anderen Ländern noch schwerer. Dortige Jungunternehmer müssen oft genug aus dem Nichts heraus ihren Betrieb aufbauen. Wenn sie bei der Grundausstattung für ihre Backstube mit gebrauchter Technik gutes Geld sparen, dann ist das für viele die einzige Möglichkeit, um zu starten. Dank Altuntas werden gewiss schon viele dieser Jungunternehmer Fuß gefasst und einen wirtschaftlichen Betrieb aufgebaut haben. Die gebrauchten Backmaschinen können meist mit langer Lebensdauer kalkuliert werden, womit sie für viele Käufer so gut wie neu sind. Auch in deutschen Backstuben gibt es viele Geräte, die weit über zehn Jahre zählen und gewiss noch lange laufen werden. Genau solche Geräte, die sich für die Kunden noch lohnen, kauft Altuntas an und findet deswegen immer zahlende Käufer. Wer ein interessantes Gebrauchtgerät im Angebot gefunden hat, sollte deswegen nicht zu lange mit einer Anfrage warten.