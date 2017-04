Büros für Gründer

(fair-NEWS)

Unternehmensgründer, die Büroräume, Beratung und Services benötigen, können sich an das TZL-Regionales Innovationszentrum Ludwigshafen wenden.Ziel des vom Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Ludwigshafen getragenen Innovationszentrums ist es, den Start in die Selbstständigkeit so einfach, aber auch so professionell wie möglich zu gestalten. Ein besonderes Angebot steht für Gründer zur Verfügung, die ein technologisch-innovatives Vorhaben planen. Diese Gründer können in der Vorgründungsphase für einen geringen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 50 Euro (zzgl. MwSt.) einen möblierten Büroraum nutzen und vom Leistungsangebot des TZL profitieren. In der Regel kann dieses sog. Inkubator-Angebot für die Dauer von drei Monaten genutzt werden. Im Einzelfall ist eine Verlängerung der Inkubatorzeit um weitere drei Monate möglich. Im Anschluss an den Förderzeitraum stehen alle Wege offen.„Das Umfeld im TZL wirkt anregend und motivierend auf Gründer. Gerade in der Startphase ist es wichtig, dass man sich mit Personen umgibt, die bereits Erfahrung gesammelt und die Startphase gemeistert haben. Es müssen täglich Fragen geklärt und Entscheidungen getroffen werden. Da ist es von Vorteil, mit anderen Gründern und dem TZL-Team unter einem Dach zu sein und das vorhandene Netzwerk nutzen zu können“, stellt Geschäftsführer Michael Hanf fest. Er ist auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um Finanzierungs- und Förderinstrumente wie z.B. InnoStart, Innovationsassistent, Innovationsfonds, High-Tech-Gründerfonds oder Investitionszuschuss für Wagniskapital geht. Die Gründer können sich kostenlos beraten lassen und die Räumlichkeiten, Infrastruktur und Services des TZL in Anspruch nehmen, wie z.B. Besprechungsräume, Postservice, Fax, Kopierer und Frankiermaschine. Ein weiterer Vorteil ist, dass das TZL Parkplätze für seine Mieter zur Verfügung stellt.Im Rahmen des Projektes chem2biz bietet das TZL eine Plattform, um Cross-Innovation-Potenziale mit Bezug zur Chemie zu stimulieren und Impulse für Kooperationen zu geben.



Bildinformation: TZL GmbH