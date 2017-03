Staubsaugerdüsen-Spezialist Wessel-Werk eröffnet neue 2-in-1 Produktreihe mit RD 285 Designation 2-in-1 für Wischen & Saugen

(fair-NEWS)

Reichshof-Wildbergerhütte, 30. März 2017 – Staubsaugerdüsen und -zubehör aus dem Hause Wessel-Werk stehen seit Jahrzehnten für Innovation und Qualität. Mit der RD 285 Designation 2-in-1 bietet Wessel-Werk erstmals eine Staubsaugerdüse mit Multifunktion an. Mittels eines speziell entwickelten aufsteckbaren Textil-Mopps können Hartböden während des Staubsaugens gleichzeitig gewischt werden. Das schafft einen Zeitvorteil bei der Bodenreinigung, denn es ist kein zusätzliches Durchwischen nötig. Die RD 285 Designation 2-in-1 ist die erste Lösung einer neuen 2-in-1-Produktreihe. „Der Anwendernutzen steht bei uns neben der Performance immer im Fokus. In diesem Fall ist der Mopp ideal zur gezielten Entfernung von eingetrocknetem Schmutz, z.B. Kaffeeflecken oder Fußabdrücken, während des Staubsaugens. Weitere Lösungen dieser Art werden noch in diesem Jahr folgen“, kommentiert Wolfgang Geurden, Direktor Vertrieb und Marketing bei Wessel-Werk.Multifunktionale Geräte stehen bei Verbrauchern hoch im Kurs. Steht der Zusatznutzen bei der Kaufabsicht nicht unbedingt im Vordergrund, kann er die Kaufentscheidung trotzdem beeinflussen. Durch die Kombination von Saugen und Wischen in einer Einheit, erhalten Verbraucher einen Vorteil bei der Hartbodenpflege. In einem Vorgang können getrocknete Verunreinigungen auf Fliesen und Parkettböden, z.B. Kaffeeflecken oder Fußabdrücke, während des Staubsaugens beseitigt werden, ohne einen zusätzlichen Reinigungsvorgang für das Wischen, nach dem Staubsaugen, durchzuführen.Zum Wischen wird der Mopp einfach auf die RD 285 Designation Staubsaugerdüse aufgesteckt. Er wurde so konzipiert, dass die Saugöffnung frei bleibt, um den Saugvorgang nicht zu stören. Lose Verunreinigungen werden bei der Vorwärtsbewegung aufgesaugt. Mit dem Mopp wird unmittelbar nachgewischt. Der Mopp besteht aus einem strapazierfähigen Mikrofaser-Material, verfügt über Fransen zur gründlichen Reinigung von Ecken und ist waschbar. Die Art und Weise der Nutzung ist laut Hersteller vom eingesetzten Staubsauger abhängig. In Verbindung mit Trockensaugern empfiehlt Wessel-Werk den trockenen bis nebelfeuchten Einsatz des Mopps, um den Staubsauger nicht zu beschädigen. Für den feuchten und nassen Einsatz sollte sichergestellt werden, dass der Staubsauger zum Nasssaugen geeignet ist.Die RD 285 Designation 2-in-1 ist eine echte Wessel-Werk-Innovation. Die Staubsaugerdüse vereint die Reinigungsarten Wischen und Saugen. Die 2-in-1-Lösung basiert auf der ultraflachen Design-Düse RD 285 Designation. Besonders ist, dass die Universaldüse ohne Umschaltung auf Hartböden und Niedrigflorböden einsetzbar ist. Auffallend ist ihre Carbon-Optik-Abdeckung. Vier Laufrollen mit Weichbelag schonen die Oberflächen und reduzieren die Schiebekraft. Das graue Stoßband vorne schützt Möbel und andere Gegenstände vor Kratzern.Die RD 285 Designation 2-in-1 ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen im Internet unter www.wessel-werk.com/de/standardduesen/rd-285-designation.html



Bildinformation: Multifunktionsdüse zum Wischen und Saugen - RD 285 Designation 2in1