Com-Unic Translation Service baut Kooperation mit LogPay Financial Services weiter aus.

Im vergangenen Jahr hat der Com-Unic Translation Ser-vice, ein Geschäftsbereich der Com-Unic Corporate Group, seine Kooperation mit der LogPay Financial Services (DZ Bank AG Gruppe) weiter ausgebaut. Während in der Ver-gangenheit hauptsächlich Übersetzungsleistungen im Be-reich Marketing des Zahlungsdienstleisers von dem Com-Unic Translation Service in Anspruch genommen wurden, werden inzwischen unsere Übersetzungen für die Ge-schäftsbereiche LogPay Mobility Services sowie LogPay Transport Services genutzt. Zu der Sprache Englisch wer-den, neben den europäischen Kernsprachen, wie Italie-nisch, Französisch und Spanisch, nun auch häufig Überset-zungen für osteuropäische Sprachen sowie skandinavische Sprachen seitens LogPay angefragt. Wie der Head of Mar-keting & E-Commerce, Herr Thomas J. Korec, mitteilte, hat die Kommunikation mit Bestands- und Neukunden in den Bereichen Websites, Formularen & Registrierungen sowie Mailings eine nachgewiesene wichtige Bedeutung bekom-men. Aufgrund der Festigung und des Ausbaus der bisheri-gen Kooperation zwischen der LogPay Financial Services und des Com-Unic Translation Services wurde das mutter-sprachliche Übersetzerteam von Com-Unic von bisher 15 Mitarbeitern auf 22 Übersetzer und Lektoren für das Jahr 2017 erweitert.Kurzprofil LogPay Financial ServicesDie LogPay Financial Services GmbH ist eine Tochter der DZ Bank AG. Sie kauft Forderungen im Transport- und Verkehrsmarkt an. Mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 4 Mrd. Euro zählt sie zu den führenden Unternehmen im Forderungsmanagement.Die LogPay Transport Services GmbH ist als Tochter der LogPay Financial Services GmbH ein europaweit agieren-der Emittent von Tank- und Servicekarten. Mit der LogPay Card können ihre Kunden bargeldlos Kraftstoffe und Dienst-leistungen wie Mautgebühren beziehen, demnächst im Internet Produkte und Dienstleistungen bezahlen.Die LogPay Mobility Services GmbH erbringt als Tochter der LogPay Financial Serives GmbH in Deutschland techni-sche Services für Verkehrsunternehmen und Mobiltiätsan-bieter. Über die LogPay Mobility werden die Verkäufe von Handy-, Online- und Firmen-Tickets technisch unterstützt.Kontakt:LogPay Financial ServiceSchwalbacher Straße 72D-65760 EschbornTel.: +49 (0)6196 / 8012-701info@logpay.deÜber die Com-Unic Translation Service GmbH & Co. KGDer Com-Unic Hotline & Translation Service wurde als Pi-lotprojekt 2006 in Kooperation mit dem Springer-Verlag Heidelberg (Springer Nature) und der Com-Unic Corporate Group ins Leben gerufen. Ziel war es, den Mitarbeitern des Springer-Verlages weltweit einen schnellen und neutralen Übersetzungs- und Lektoratsservice für den gesamten fremdsprachlichen Schriftverkehr zur Verfügung zu stellen. In den letzten 10 Jahren hat sich daraus eine Full-Service-Agentur für Texten, Übersetzungen und Lektorat entwickelt, deren Service viele weitere Institutionen und Unternehmen weltweit nutzen.Kontakt:Com-Unic Translation ServiceBergstr. 12369121 HeidelbergTel.: 06221 - 739 1160info@com-unic.de



Bildinformation: LogPay Financial Services