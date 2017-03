f:mp. und RGF – Premiere für den Düsseldorfer Print Cocktail am 18. und 19. Mai

(fair-NEWS)

RGF – Die Multiplikatoren laden gemeinsam mit seinen Partnern »f:mp.«, Fachverband Medienproduktion zum ersten Düsseldorfer Print Cocktail ein. Veranstaltende RGF-Mitglieder sind Faber aus Krefeld und PrintConcept Roeber aus Willich.Digitaldruck im Spannungsfeld von Crossmedia Publishing, Daten, Standards, Workflow und Applikationen: Deutschlands führender Veranstaltungscocktail bietet Symposium, Workshops und Expo im neuen Format.Das Veranstaltungstrio: »Print Cocktail«, »PRINT digital CONVENTION« und »Tage der Medienproduktion« findet vom 18. bis 19.05.2017 statt: CCD Goldener Pavillon, Messe Düsseldorf.Die Gesamtveranstaltung, die unter dem Titel: »Tage der Medienproduktion« stattfindet, ist Garant für hochkarätige und branchenaffine Besucher und höhere Reichweite.„Wir zeigen Digitaldruck in allen Formen und Facetten vom Akzidenzdruck und Labelprinting bis zum Großformatdruck. Crossmedia wird ein wichtiges Thema beim DPC werden. So werden unsere Kunden Teil eines best practice Beispiels: Die Crossmedia-Einladungskampagne wird von unserem Partner EFI mit Direct Smile erstellt.“ so Thomas Meurers, RGF-Repräsentant.Adressiert werden: Druckereien, Druckdienstleister, Medienproduktioner, Copyshops, Textilunternehmen, Werbeagenturen, Werbetechniker, Verpackungsindustrie, Verlage, Architekten, Interior Designer und Messe- und Ladenbauer.Die Print Cocktail Expo präsentiert Systeme und Applikationen zu den Themen:- Digitaldruck & Produktion- Etiketten- und Labeldruck- Weißtoner- und Sonderfarbendruck- Transferdruck- Textildruck- Large Format Printing- UV-Direktplattendruck- UV-LED-Druck- Kuvert- und Versandtaschendruck- Proofdruck Fogra 51/52- Weiterverarbeitung- Workflowlösungen im Bereich- Crossmedia Marketing und Automatisierung- Ökologische MessebausystemeZu den Teilnehmern gehören: Adobe, BenQ, Dalim, EFI, Epson, Fedrigoni, Hewlett-Packard, Konica Minolta, Obility und OKI.Print Cocktail Symposium lässt Experten reden und antworten:- Ist Crossmedia Publishing wirklich so komplex?- Sind Daten die besseren Kundenmanager?- Wie wichtig sind Datenstandards für die Kundenbeziehung?- Warum müssen Email-, Dokumentenmanagement und Archivierung heute sein?- Welche Konzepte für Workflow und Logistik sind wirklich erfolgreich?- Was ist neu bei FOGRA51 und FOGRA52?BildunterschriftenGoldener Pavillon CCD Messe Düsseldorf, (©Messe Düsseldorf).Workshop-Themen und Speaker bitte unter: www.f-mp.de/TDM Vorregistrierung: www.duesseldorfer.printcocktail.de



