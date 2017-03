Kostenloser E-Mail-Kurs “Instagram für Business”

(fair-NEWS)

Bei www.hundternehmer.de können Gründer, Selbständige und Unternehmer sich jetzt für einen kostenlosen E-Mail-Kurs zum Thema Instagram-Marketing anmelden. Instagram ist mit mehr als 9 Millionen deutschen Nutzern neben Facebook eines der wichtigsten Sozialen Netzwerke für Marken, Produkte und Unternehmen und wird im deutschsprachigen Raum immer beliebter.In dem 5-tägigen Kurs werden die ersten Schritte erklärt, wie man bei Instagram ein visuell ansprechendes Unternehmensprofil erstellt, Followers findet und diese zu zahlenden Kunden macht. Das Angebot richtet sich besonders an neue Instagram-User, die mit ihrer Geschäftsidee in die Selbständigkeit gehen wollen oder gerade erst gestartet sind. Aber auch etablierte Marken und Produkte können mit diesem Einsteiger-Guide profitieren.Hundternehmer wurde Anfang 2017 als Marketing- und Unternehmensblog gegründet und wendet sich hauptsächlich an Gründer, Selbständige und Unternehmer im Hundebereich. Die Ideen und Prinzipien sind aber auf viele Branchen und Industrien anwendbar und können daher auch für Freiberufler und Unternehmer anderer Marktsegmente nützlich sein. Gründerin Franziska Schneider ist seit 20 Jahren beruflich im Marketing und Eventmanagement tätig und verbindet ihre berufliche Passion nun mit ihrer Liebe zu Hunden.Aufbauend auf dem E-Mail-Kurs ist ein PDF Download erhältlich, der erklärt, wie man mit 30 Minuten Instagram am Tag langfristig eine aktive Community aufbaut und diese durch einen authentischen Unternehmensauftritt zu loyalen Kunden macht. Ergänzend zu den Informationen aus Kurs und Buch werden regelmäßig Blogbeiträge veröffentlicht, die weitere Tipps zu Themen liefern, die für Selbständige relevant sind.Unter folgendem Link kann man sich kostenlos zur “5-Tage-Instagram-Challenge” anmelden:



Bildinformation: Hundternehmer.de