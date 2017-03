Baobab Collection bei Franzen in Düsseldorf

(fair-NEWS)

Erleben Sie die Welt von Baobab Collection einmal anders!Diesen April 2017 öffnet das symbolträchtige Haus Franzen in Düsseldorf seine Türen für einen Ausflug in die Vielfalt von Baobab Collection!Die Mikea Collection ist das Hauptthema dieses Events und wird zugleich von den anderen kultigen Kerzen und Diffusern des Hauses begleitet. Mit der Mikea Collection engagiert sich die Marke Baobab Collection weiter, um das handwerkliche Können des Landes seiner Inspiration - Madagaskar - in den Vordergrund zu stellen und dabei auch die ansässige Bevölkerung zu unterstützen.Mit der Mikea Collection kehrt die Marke wieder zu ihren Wurzeln zurück und erschafft nicht nur eine Kollektion herausragender Wohnobjekte, sondern hilft ganz konkret vor Ort mit der Anfertigung von Bastobjekten nach alten Bräuchen des Mikea Stammes. Dank dieser Beschäftigung und durch einen Teil des Verkaufserlöses wird dort eine Wasserversorgung für bessere Lebensbedingungen und Hygiene installiert.Zu den Kerzen aus der Mikea Collection:Die „Babou“ Kerze mit beseelenden Duftnoten von Ylang-Ylang, Orchidee und Salzblume symbolisiert mit ihren Farben und bunten Quasten die Lebensfreude der Menschen. Namensgebend war die Wurzel Baboho (ausgeschrieben in Malagasy), die das Überleben des Stammes während der Trockenzeit sicherte und Hoffnung schenkte.Die Modelle „Tsiva“ und „Manou“ bergen eine Liebesgeschichte eines Mikea Kriegers und einer Frau aus dem Hochland in sich. Das Samenmotiv und die angebrachten Hörner stehen dabei für die Krieger-Tradition des Stammes.Während die schwarze „Tsiva“ Kerze ihre männlichen Noten von Feuerholz, vereint mit Grapefruit und Eukalyptus Blättern verströmt, umhüllt die „Manou“ Kerze in Naturton mit Noten von Ylang-Ylang, Minblättern und Vetiver.Die Duftkerzen „Mena Hazo“ und „Fotsy Hazo“ versinnbildlichen die brennenden Bäume des gefährdeten Waldes und den Reichtum des Erdbodens. „Mena Hezo“ duftet dabei nach Vetivergras und Minzblättern, während die „Fotsy Hazo“ hölzerne Akkorde mit Eukalyptus und Grapefruit freisetzt.Die Mikea Collection umfasst insgesamt 5 Duftkerzen in vier verschiedenen Größen sowie 4 Diffuser:Modelle „Babou“, „Tsiva“ und „Manou“: UVP Max 10 (10cm/500g) UVP € 89 ; Max 16 (16cm/1,2kg) UVP € 135; Max 24 (24cm/4kg) UVP € 270; Maxi Max (40cm/7,5kg) UVP € 540.Modelle „Mena Hazo“ und „Fotsy Hazo“: UVP Max 10 (10cm/500g) UVP € 85; Max 16 (16cm/1,2kg) UVP € 125; Max 24 (24cm/4kg) UVP € 255; Maxi Max (40cm/7,5kg) UVP € 510.Diffuser „Babou“, „Tsiva“ und „Manou“ und „Mena Hazo“ UVP € 115.Zu Baobab Collection:Baobab Collection wurde 2002 in der bezaubernden Landschaft Tansanias ins Leben gerufen. Benannt nach dem afrikanischen Affenbrotbaum „Baobab Tree“, erzählt jede der handgegossenen Kerzen der belgischen Raumduftmanufaktur ihre eigene Geschichte: ihre Namen und Düfte sind inspiriert von weit entfernten Orten und der wilden Natur mit ihren intensiven Farben und Düften.



Bildinformation: Baobab Collection bei Franzen in Düsseldorf