Handball-Bundesliga: HC Erlangen empfangt den TBV Lemgo

(fair-NEWS)

(Erlangen) - "Wir werden uns zerreissen", mit diesen Worten fasste Nikolai Link das zusammen, was in der vergangenen Trainingswoche das vorherrschende Thema in der Mannschaft von HC-Cheftrainer Robert Andersson war. Gewohnt eloquent aber auch sehr bestimmt, zeigte sich Link auf der gestrigen Pressekonferenz und ließ bei den anwesenden Journalisten keinen Zweifel daran, dass er diese Worte auch erst meint. Diese Tugenden werden am morgigen Freitag beim Heimspiel gegen den Altmeister aus Lemgo mitentscheidend sein, denn es fehlte auch in den vergangenen Spielen „immer nur an Kleinigkeiten“, wie Robert Andersson wissen ließ. Sein Team habe sich wie in den vergangenen Wochen sehr gut in den Trainingseinheiten präsentiert und gemeinsam mit den eigenen Fans im Rücken ist er sich sicher, dass seine Mannschaft eine sehr gute Leistung abrufen kann. „Wir wissen um unsere Qualitäten, wir wissen, dass wir physisch und psychisch sehr stark sind und deshalb freuen wir uns alle auf dieses Heimspiel gegen Lemgo“, so der 47-jährige Schwede. Gerade die Moral, die der HC Erlangen am vergangenen Woche in Leipzig an den Tag gelegt hat, hat diese Dinge bestätigt. Der fränkische Erstligist muss am morgigen Abend neben den Langzeitverletzten Uros Bundalo und Michael Haaß auch auf Kevin Herbst verzichten. Der Linkshänder erlitt einen Muskelbündelriss im Oberschenkel und wird ausfallen. Für Herbst rückt mit Maximilian Lux ein Mann aus den eigenen Reihen in den Bundesliga-Kader des HCE. „Maximilian hat sich durch starke Leistungen in der U23 empfohlen und erhält nun seine Chance“, sagt Andersson.HCE will gegen Lemgo gewinnenDer Gast aus Lemgo reist mit deutlich mehr Druck im Gepäck am Freitagabend ins Frankenland. Die Mannschaft von Florian Kehrmann rangiert aktuell auf dem 16 Platz der DKB Handball-Bundesliga und belegt damit den ersten Abstiegsplatz. 13 Punkte haben die Ostwestfalen in den vergangenen 24 Spielen erringen können und müssen um den Klassenerhalt bangen. „Lemgo wird mit dem absoluten Willen hier auftreten, diese Punkte mit nach Hause zu nehmen“, so Andersson und ergänzt: „Wir müssen von Beginn an der Herr im Ring sein und diesen Kampf annehmen.“Der Deutsche Handball-Bund schickt mit Michael Kilp und Christoph Maier zwei Unparteiische aus seinem Elitekader in die Arena Nürnberger Versicherung. Die beiden Schiedsrichter werden die Partie zwischen dem HC Erlangen und dem TBV Lemgo um 19.45 Uhr anpfeifen.Rechtzeitg zur ARENA kommenDer HC Erlangen bittet alle Fans um eine frühzeitige Anreise, da in direkter Nachbarschaft der 1. FC Nürnberg sein Heimspiel gegen den Karlsruher SC ab 18.30 Uhr austragen wird. Die Abendkasse an der Arena Nürnberger Versicherung öffnet für Kurzentschlossene um 18.15 Uhr. Bis 17.30 Uhr ist der Kauf von Tickets auch noch im Online-Shop des HC Erlangen möglich.HCE verlegt Heimspiel gegen GöppingenDer HC Erlangen hat sein Heimspiel gegen den amtierenden Europapokal-Sieger Frisch Auf! Göppingen vom 20. April 2017 auf den 23. April (Sonntag) um 17.15 Uhr verlegt. Durch das Weiterkommen der Schwaben im EHF-Pokal kam es zu dieser Terminänderung. Wie bereits vor Saisonbeginn angekündigt und auf jedem gekauften Ticket als Hinweis vermerkt, besteht die Möglichkeit, dass bei einer Terminüberschneidung, ggf. auch kurzfristig, Spieltermine verlegt werden müssen. Dies ist bei einer entsprechenden Qualifizierung der Gastmannschaft im internationalen Wettbewerb der Fall. Die bereits gekauften Tickets behalten selbstverständlich auch am 23. April ihre Gültigkeit. Die restlichen Spieltermine stehen hingegen fest, sodass es zu keinen weiteren Spielverlegungen in der Saison mehr kommen wird. Erlanger Stadtwerke bieten Shuttle-Busse anSelbstverständlich wird der HC Erlangen auch an diesem Freitag gemeinsam mit seinem Partner den Erlanger Stadtwerken Shuttle-Busse für die Erlanger Handball-Fans anbieten, die diese bequem in die Nachbarstadt bringen werden.Sport begeistert die Menschen und bringt sie emotional zusammen. hl-studios aus Erlangen unterstützt seit Jahren den Handballsport in der Metropolregion mit großer Leidenschaft und ist der Spielerpartner von Jugendnationalspieler Kevin Herbst. Informationen unter www.hc-erlangen.deAgentur:hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Über 90 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Foto, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.



Bildinformation: (Foto: #HJKrieg, hl-studios, Erlangen): "Wir werden uns zerreissen", so Nikolai Link, #HCErlangen