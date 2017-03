NTT Com launcht SDx+M Lösungs-Suite

(fair-NEWS) Frankfurt, 30. März 2017 – Die NTT Communications Corporation (NTT Com), ein Geschäftsbereich der NTT-Gruppe (TYO:9432), für Daten-, Cloud- und internationale Kommunikation, bringt heute seine SDx+M-Lösung auf den Markt. Bei SDx+M (Software Defined Everything and Management) handelt es sich um softwaredefinierte Dienste sowie um eine Suite von Technologien mit verbesserten Managed Services. Die neue Lösung basiert auf NTT Coms Vision für Software-programmierbare Netzwerk-, Cloud- und Infrastrukturumgebungen. Kunden werden in die Lage versetzt, hochgradig flexible und agile sowie auf ihre IT-Anforderungen zugeschnittene ICT-Umgebungen zu schaffen. Bei den ersten beiden Service-Komponenten handelt es sich um die softwaredefinierten Netzwerkdienste und den softwaredefinierten Exchange-Dienst. Ergänzt wird die SDx+M-Lösung durch neue Managed-Services-Funktionen.



Hauptbestandteile der SDx+M Lösungs-Suite:

1. Hybride ICT, um kundenspezifische Anforderungen zu adressieren

Hybride Cloud-Umgebungen: Kunden können Cloud-Dienste verschiedener Cloud-Provider mit ihren On-Premise-Systemen kombinieren. So können sie beispielsweise eine Private Cloud für die Kernsysteme nutzen und PaaS für Cloud-native Anwendungen, aber auch Hyperscale- und andere Cloud-Dienste.

Hybride Netzwerke: Kunden können verschiedene Netzwerke, IoT-Geräte und Smartphones flexibel kombinieren, um ihre Büros weltweit nahtlos anzubinden. Ziel ist die Kostenoptimierung und rasche Einrichtung neuer Standorte sowie ein zentralisiertes Management.

2. Sichere Netzwerk-Konnektivität in flexiblen und agilen ICT-Umgebungen

Inter-Cloud-Konnektivität: Sichere Verbindungen sind on-demand kostengünstig zwischen Cloud-Diensten verschiedener Provider sowie zwischen Cloud-Umgebungen und Rechenzentren möglich, und zwar über kapazitätsstarke Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.

Konnektivität zwischen Cloud-Umgebungen und Netzwerken: Verschiedene globale Standorte und Geräte können on-demand und kostengünstig über geschlossene Netzwerke sicher mit Cloud-Umgebungen verbunden werden.

3. Unterstützung von Kunden beim Ausbau ihrer globalen ICT-Umgebungen

One-stop-Visualisierung genutzter ICT-Ressourcen: Nutzung und Status werden für Cloud-Umgebungen, Netzwerke und Anwendungen visualisiert. Dies entlastet die Kunden beim Betrieb der ICT-Systeme und optimiert den Betriebszustand.

Automatisiertes Sicherheits- und operatives Management: Der kollaborative Service stellt auf Basis softwaredefinierter Technologie automatisiert Schutz bereit und erkennt präzise unbekannte Bedrohungen. Dafür vergleicht er Log-Daten miteinander. Diese Dienste automatisieren das Monitoring sowie andere regelmäßige Aktivitäten und ermöglichen das effiziente Management komplexer ICT-Umgebungen.



Neue Managed-Services-Funktionen zur Unterstützung der SDx+M-Lösung:



1. Softwaredefinierte Netzwerkdienste (SD-NS): Die Managed-Services-Plattform ermöglicht die Bereitstellung kritischer Netzwerkfunktionen – inklusive SD-WAN Overlay-Netzwerken, Sicherheitsfunktionen, Remote- und Mobil-Konnektivität sowie Anwendungsoptimierung und -sichtbarkeit. Alle Funktionen lassen sich logisch verketten, um die spezifischen Anforderungen eines jeden Standortes oder Anwenders zu erfüllen. Sie sind mit der Transportinfrastruktur wie IP-VPN, Internet-Breitband, mobilen und dedizierten Netzen verzahnt. Des Weiteren gewährleistet SD-NS eine einfache Integration der Bestands-Konnektivität, um die Migration von einer Legacy- zu einer softwaredefinierten Netzwerkumgebung erheblich zu erleichtern. SaaS-Lösungen wie beispielsweise Microsoft Office 365 werden sowohl direkt verbunden als auch über global verteilte Gateways, jeweils in Abstimmung mit dem Kunden (*1).

2. Softwaredefinierte Exchange-Dienste (SD-Exchange): SD-Exchange bietet globale nahtlose und sichere Hochgeschwindigkeits-Konnektivität zwischen der NTT Com Enterprise Cloud und den Nexcenter Colocation- und Multi-Cloud-Diensten – inklusive Amazon Web Services (AWS). Weitere Funktionen rund um Sicherheit und Load-Balancing sind bei Bedarf kostengünstig verfügbar. SD-Exchange erlaubt die rasche Einrichtung hybrider und Multi-Cloud-Umgebungen (*2). So können Kunden unverzüglich Konnektivität für den Datenaustausch und Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS)-Dienste zwischen unterschiedlichen Cloud-Umgebungen herstellen, um darüber verschiedene Datenarten zu speichern.

3. Global Management One mit neuen Features: Der Managed ICT-Service von NTT Com wurde um die neuen SD-NS- und SD-Exchange-Dienste erweitert. Dies ermöglicht den Support kompletter ICT-Umgebungen entlang ihres gesamten Lebenszyklus, von Design und Einrichtung über Instandhaltung und Betrieb bis hin zur Analyse. ICT-Umgebungen mit den neuen Technologien lassen sich auch ohne IT-Fachleute sicher bereitstellen (*3).

4. Cloud Management Plattform (CMP) mit neuen Features: Die CMP gewährleistet das zentrale Management sowohl von On-Premise-Systemen als auch von Cloud-Diensten wie der Enterprise Cloud, AWS und Microsoft Azure. Dank der neuen Funktionen können Kunden ressourcenbezogene Informationen sowohl von SD-NS-Zielgeräten einsehen als auch von Diensten prüfen, welche über SD-Exchange verbunden sind. Ganze ICT-Umgebungen inklusive der Netzwerk-Ressourcen lassen sich einsehen, um die Geschäftsumgebung weiter zu optimieren (*4).



Die digitale Transformation erfordert, dass Unternehmen sichere und zuverlässige ICT mit flexibler und agiler ICT klug kombinieren. Dafür nutzen die meisten Firmen, je nach Geschäftszweck, gleichzeitig Cloud- und Netzwerkdienste verschiedener Anbieter. Da die wachsende Komplexität von Enterprise-ICT-Systemen den Arbeitsaufwand für das operative Management erhöht, sind die Unternehmen auf der Suche nach Lösungen aus einer Hand, mit Hilfe derer sie ganze ICT-Systeme visualisieren – und somit einen produktiven Betrieb sicherstellen können. Daher bietet NTT Com seinen Kunden für deren ICT-Umgebungen in hohem Maße SD-Technologien für Cloud-Services/Lösungen.



NTT Com wird seine SDx+M-Lösungen weiter verbessern, um ganze ICT-Systeme – wie Netzwerke, Cloud-Umgebungen oder Anwendungen – zunehmend flexibel und rasch bereitstellen und betreiben zu können. NTT Com treibt geschäftliche Innovationen in Kooperation mit Kunden, ICT-Providern und Vertriebspartnern voran.



Weitere Informationen:

*1: SD-NS: www.ntt.com/en/about-us/we-are-innovative/sdx.html

*2: SD-Exchange: www.ntt.com/en/sd-exchange.html

Anmerkung: Nexcenter Connect™ Global, das NTT Coms große Rechenzentren global verbindet, wird nach dem Launch der SD-Exchange-Dienste eingestellt.

*3: Global Management One: www.ntt.com/gmone.html

*4 Cloud Management Platform (CMP): www.ntt.com/en/cmp.html

SDx+M-Konzept: www.ntt.com/en/about-us/we-are-innovative/sdx.html