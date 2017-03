BulletPlug – neu im Vertrieb bei reson

(fair-NEWS)

(Niederrohrdorf(CH)/Albbruck(D) März 2017).reson übernimmt den Vertrieb des HighEnd-Steckerherstellers ETI-Research als Generalvertreter für Deutschland und die Schweiz. Um die Jahrtausendwende hat ETI mit ihrem BulletPlug die Cinch-Steckverbindung revolutioniert und damit einen klanglichen Durchbruch ermöglicht. Mit Begeisterung hat reson die BulletPlugs seit bereits 15 Jahren in den klanglich hochwertigen TBB-Kabeln verwendet.Die idealen Cinch-Stecker von ETI-Resarch haben im Signalweg möglichst kleine Metallteile mit höchster Leitfähigkeit – direkt ohne schädliche Zwischenschichten vergoldetes oder versilbertes Kupfer, sowie massives reines Silber. Dies ist in dieser Konsequenz trotz der inzwischen grösser gewordenen Konkurrenz einzigartig.Da man heutzutage mit jeder Menge zusätzlicher elektromagnetischer Störfelder rechnen muss – durch Computer, Prozessoren in HiFi-Geräten und den allgegenwärtigen Schaltnetzteilen – sind die Abdeckungen nun aus Metall um in genügend Abstand von den Signalleitern soviel wie möglich davon abzuschirmen.Aus dem legendären BulletPlug wird der neue ETI LINK Stecker, als Cinch- und Banana-Version.Darüberhinaus gibt’s mit der Kryo-Serie nochmals deutliche Klangverbesserung. Kältebehandlung und Materialien bringen’s – bei entsprechendem Aufwand – hörbar noch wesentlich weiter.D: reson audio gmbh D-79774 Albbruck +49 7754 624 335 reson@reson.de www.reson.de www.reson.audioCH: KARLEV-AUDIO AG CH-5443 Niederrohrdorf +41 56 4962248 reson@reson.ch www.reson.chBildmaterial: www.bilder.reson.audio



Bildinformation: ETI BulletPlug RCA family