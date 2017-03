Ab jetzt wird alles anders!

(fair-NEWS)

Schweinfurt im März 2017. Fast immer beginnt es gleich: ein leichtes Gefühl der Unzufriedenheit, das sich langsam ausbreitet und schrittweise die Oberhand gewinnt. Dieses Gefühl stellt ein deutliches Signal dafür dar, dass etwas im Leben nicht stimmt. Ignorieren Menschen solche Empfindungen, nehmen sie meist zu und führen im schlimmsten Fall sogar zu körperlichen Beschwerden bis hin zum Burnout. Aus diesem Grund sollten Unzufriedene diese Emotion ernst nehmen und ihre Lebenssituation hinterfragen, um dann mit einer Veränderung zu starten – sei es beruflich oder privat. Viele Menschen scheuen sich jedoch vor Neuerungen, weil sie Angst davor haben oder nicht wissen, wie sie diese angehen können. Jürgen Höller, Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer, gibt Tipps, wie jeder es schaffen kann, sein Leben zu ändern:1. Ziele setzenBevor Veränderungswillige ihr Leben komplett umkrempeln, müssen sie sich klarmachen, was genau sie am Ist-Zustand stört. Dies kann die körperliche Fitness, der Job oder aber auch zwischenmenschliche Beziehungen sein. Anschließend sollten sie sich einzelne Schritte überlegen, mit denen sich etwas gegen die unbefriedigende Situation unternehmen lässt. Hierbei müssen Menschen mit dem Willen zur Neugestaltung ihres Lebens praktisch und analytisch vorgehen. Bevor jemand, der unglücklich im Job ist, diesen Hals über Kopf kündigt, empfiehlt sich zunächst einmal ein Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen. Manchmal hilft es beispielsweise bereits, die Abteilung zu wechseln oder einen neuen Aufgabenbereich mit mehr Verantwortung zu übernehmen. Das gleiche gilt für Beziehungen. Ehe Menschen die Brücken hinter sich unwiederbringlich abbrechen, sollten sie zunächst immer das Gespräch suchen und klarstellen, was sie stört, denn manchmal wissen andere gar nicht, dass etwas nicht stimmt.2. Abschied nehmenWer eine Veränderung anstrebt, muss bereit sein, in vielerlei Hinsicht Abschied zu nehmen – von schlechten Gewohnheiten, materiellem Ballast und manchmal sogar von Menschen, die einem nicht guttun. Solche Entscheidungen fallen niemandem leicht, weil man sich dafür immer aus der eigenen Komfortzone heraus begeben muss. Aber wer nie den entscheidenden Schritt macht, findet kaum Erfüllung in seinem Leben.3. Ehrlich seinJeder, der einen Wandel in seinem Leben anstrebt, muss ehrlich sein – sich selbst und anderen gegenüber. So müssen unglückliche Paare offen miteinander kommunizieren, wenn sie nicht riskieren wollen, das ihre Beziehung über kurz oder lang zerbricht. Dazu gehört es auch, schwierige Dinge an- und auszusprechen. Selbst wer eine Gehaltserhöhung anstrebt oder sich mehr Anerkennung vom Vorgesetzten wünscht, muss diese Wünsche dem Chef gegenüber offen und ehrlich kommunizieren. Auch wenn solche Gespräche im ersten Augenblick unangenehm erscheinen und Mut kosten, lassen sich Veränderungen nur so anstoßen.4. Sich frei machenMenschen, die sich selbst oder etwas in ihrem Leben verändern möchten, müssen sich zudem von allem frei machen, das behindert: Erwartungen anderer und Versagensängste. Niemand ist unfehlbar und der Weg zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben gestaltet sich schwierig. Aber Menschen, die sich lediglich nach der Meinung anderer richten oder nichts im Leben riskieren, weil sie Angst vor dem Scheitern haben, fragen sich sonst später vielleicht, welche Chancen sie verpasst haben. Niemand sollte aufhören, die eigenen Träume zu verfolgen, nur weil es andere erwarten.Weitere Informationen unter www.juergenhoeller.com