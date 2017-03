Ein Laufsteg für Manuskripte

(fair-NEWS)

Er ist gewöhnungsbedürftig, der Name dieser neuen, seit etwa 3 Monaten bestehenden Plattform für Manuskripte, Autoren und Autorinnen. Skripzz. Zum Glück hat ihr Gründer, Patrick Zschocher, ihr den ebenso eingängigen wie passenden Slogan ´Laufsteg für Manuskripte´ gleich noch dazu verpasst. Passend ist er obendrein, denn wer sich die Webseite von Skripzz anschaut, findet Manuskripte im Gleichschritt wie an der Schnur aufgezogen. Allerdings nicht horizontal, sondern, wie es sich für Manuskripte gehört, schön von oben nach unten. Knallig gelb ist die Seite auch und man wird von einer Pop-Art Hostess durch Autorenprofile, Leseproben und Kategorien geführt. So weit so gut. Warum aber sollte diese Plattform eben genau das sein, wie Verleger und Verlegerinnen, Lektoren und Lektorinnen sich die Manuskriptvorstellung wünschen? Da kommt es zu pass, dass der Gründer von Skripzz selbst Verleger ist.„Die normale Sichtung von Manuskripten, die Verlage ja in großer Zahl zugeschickt bekommen, nimmt oft so viel Zeit in Anspruch“, sagt Patrick Zschocher vom Einbuch Verlag, „dass, wenn man die ernsthaft und konstant betreiben wollte, kaum noch Zeit für unsere eigentliche Arbeit bliebe. Für mich kann ich sagen, dass, wenn mein Verlagsprogramm steht, ich mir nicht mehr die Zeit nehmen kann, mir vorgestellte Manuskripte anzuschauen. Leider, wie sagen muss, denn so gehen mir bestimmt einige gute Texte verloren.“Ähnlich ginge es natürlich auch in anderen Verlagen zu, wo man Manuskripte in Masse bekomme, aber leider nur ganz wenige passende. Und da will Skripzz nun eingreifen und es den Autoren und Autorinnen leichter machen, den für ihr Manuskript richtigen Verlag zu finden. Genauer gesagt, sich von dem passenden Verlag finden zu lassen. Autoren und Autorinnen bekommen hier ein persönliches Profil mit Leseprobe und Exposé, das dem passenden Genre zugeordnet wird. Dort können nun Verleger und Lektoren gezielt suchen und hoffentlich auch fündig werden. Denn, nur sie wissen ja, nach was genau sie suchen. Das von den Schreibern zu Hause zu erwarten, grenzte ja an Hellseherei und wäre tatsächlich etwas viel verlangt. Dann doch bitte die Manuskripte fein machen und sich auf dem Skripzz-Laufsteg gekonnt platzieren.Skripzz findet sich übrigens nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern ist auch verlinkt mit der Plattform für kleine und mittlere Verlage Kleinfairlage.de sowie dem Online Buchshop Bücherfairkaufen.de. Viel Fläche sich zu präsentieren.Agentur:



Bildinformation: Skripzz