Antirassismusprojekt mit 2schneidig im Weserbergland

Zum Start in den April besucht Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig am Montag, 3.04.2017, eine Integrierte Gesamtschule (IGS) im Weserbergland. Gemeinsam mit den Schülern des gesamten siebten Jahrgangs wird 2schneidig kurz vor den niedersächsischen Osterferien einen Projekttag zum Thema Vorurteile, Respekt und Rassismus an der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in der idyllischen Kleinstadt der Weserrenaissance gestalten.Martin Rietsch alias 2schneidig wuchs in Deutschland als Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters auf und hatte bereits in seiner Kindheit Erfahrungen mit Diskriminierung und Vorurteilen gemacht, die ihn geprägt haben. Heute steht der sympathische Künstler selbst als Vorbild vor Kindern und Jugendlichen, um sie für unterschiedliche Perspektiven zu sensibilisieren und vor pauschalen Vorurteilen zu warnen. Lebensnah und ohne erhobenen Zeigefinger spricht 2schneidig die Lebenswelten des jungen Publikums an.2schneidig@school: Seit Beginn seiner musikalischen Karriere engagiert sich 2schneidig vielfältig für Kinder und Jugendliche. An Schulen in ganz Deutschland gestaltet er Projekttage für Schüler aller Jahrgangsstufen. So divers sein Engagement, so vielfältig sind auch die Themen, zu denen er Projekte anbietet: neben Antirassismus und Integration gestaltet er auch Antimobbingworkshops, und als ausgebildeter Suchtpräventionsberater Sucht-, Alkohol- und Drogenpräventionsprojekte ebenso wie Gewaltpräventionsseminare. Häufig kombiniert 2schneidig die Inhalte seiner Projekte mit interaktiven Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Breakdance oder Songwriting.Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig nicht nur mit viel Spaß verbunden sind und eine willkommene Abwechslung im Schulalltag darstellen, sondern durch ihre Emotionalität und Authentizität besonders nachhaltig bei den Schülern wirken. 2schneidig stärkt die Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein und ermutigt sie, auch entgegen von Gruppenzwängen innerhalb ihrer Peergroup auch mal Nein zu sagen und standhaft zu bleiben, wenn es um Diskriminierung, Mobbing und Suchtmittel geht.Martin Rietsch alias 2schneidig ist mehrfach preisgekrönt. Für sein langjähriges und vielfältiges Engagement für Kinder und Jugendliche zeichneten ihn beispielsweise das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie Integration aus.



