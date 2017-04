Der Kameragurt zum Wechseln

(fair-NEWS)

Hamburg, im März 2017 – Für ihre kürzlich vorgestellten Kamera-Accessoires hat sich die Hamburger Manufaktur Pack & Smooch etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Per Schnellverschluss kann der ergonomisch geformte Gurt Wiltshire aus rein pflanzlich gegerbtem Nappaleder bequem an einer DSLR-Kamera angebracht oder gewechselt werden. Dazu werden zunächst die beiliegenden Connectoren mit einer Schlaufe an der Kamera befestigt, daran wird der Gurt dann einfach angeklippt. Das Besondere: Ab sofort sind diese Connectoren auch separat erhältlich. Somit kann ein und derselbe Gurt problemlos gewechselt und an mehreren Kameras eingesetzt werden. Dasselbe Prinzip funktioniert auch bei der leichten Handschlaufe Heidschnucke aus feinem Wollfilz und Leder. Stilbewusste Fotofans können auf diese Weise mit einem einzigen Gurt ihr komplettes Foto-Equipment veredeln.Das Hamburger Label Pack & Smooch verarbeitet in seiner Werkstatt ausschließlich erstklassige, sorgfältig ausgewählte Materialien. So stammt das rein pflanzlich gegerbte Nappa-Naturleder für Kameragurt Wiltshire aus einem deutschen Betrieb. Das edle Naturmaterial mit der feinen Haptik und dem typischen Ledergeruch verändert sich im Laufe der Zeit und entwickelt seinen eigenen Charme. Zur Wahl stehen die neutralen Farben Dunkelbraun und Hellbraun. Die Handschlaufe Heidschnucke wird aus reinem Wollfilz „made in Germany“ und pflanzlich gegerbtem Leder aus Italien gefertigt. Sie ist in den Farbkombinationen hellgrauer Filz mit hellbraunem Leder und anthrazitfarbener Wollfilz mit dunkelbraunem Leder erhältlich.Die hochwertigen Materialien verwandeln praktische Alltagbegleiter in zeitlos edle Accessoires, die auch als Geburtstags-, Oster- oder Vatertagsgeschenk eine außergewöhnliche Figur machen.Preise und VerfügbarkeitKamera-Tragegurt Wiltshire, Kamera-Handgurt Heidschnucke und die Connectoren sind im Online Shop von Pack & Smooch erhältlich, außerdem bei amazon.de, etsy, dawanda und weiteren Anbietern. Wiltshire kostet 149 Euro, Heidschnucke 29,90 Euro, die Connectoren 12,90 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt.Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.pack-smooch.com/de/