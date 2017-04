M&L Chef Matthias Mauer unterstützt Wettbewerbsjury „Jugend wirtschaftet!“

Pressemitteilung von epk media GmbH & Co. KG

(fair-NEWS) Seit über fünf Jahren führt die Stiftung Finanzbildung den Wettbewerb für Finanz- und Wirtschaftskompetenz unter dem Namen „Jugend wirtschaftet!“ durch. Dabei können Oberstufenschüler in Bayern finanz- bzw. wirtschaftsökonomisch Abschluss-, Seminar- und Facharbeiten zur Prämierung einreichen. Diese werden von einer hochkarätigen Jury aus Professoren, Unternehmern und Finanzexperten bewertet und die Sieger mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Seit 2014 wurde der Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ durch das bayerische Kultusministerium und dem Wirtschaftsphilologenverband Bayern ideell unterstützt.

Da auch die von den Lehrern gestellten Themen immer komplexer und aktueller werden und immer wieder auch die Anwendung von Digitalisierungsprozessen beschreiben, hat sich die Jury die Unterstützung eines Experten für Big Data gesichert: Matthias Mauer ist Chef der Frankfurter Unternehmensberatung M&L AG und profunder Kenner der Materie. Zu seinen Kunden gehören Großkonzerne und Filialisten. Damit kann Matthias Mauer wertvolle Hilfe bei der praxisnahen Bewertung von Arbeiten zu Digitalisierung und Big-Data-Themen einbringen.

„Ich freue mich, den Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ und dessen Jury mit meinem Praxis Know-how bereichern zu können“, so Matthias Mauer zu seinem ehrenamtlichen Engagement bei der Stiftung Finanzbildung, „ ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierungskompetenz gerade bei den zukünftigen Berufsfelder eine große Rolle spielen wird.“ Die Bildungsoffensive will Matthias Mauer sukzessiv erweitern mit iPad-Spenden für exzellente Bachelor- bzw. Masterarbeiten zum Thema Datenanalysen. Seit über fünf Jahren führt die Stiftung Finanzbildung den Wettbewerb für Finanz- und Wirtschaftskompetenz unter dem Namen „Jugend wirtschaftet!“ durch. Dabei können Oberstufenschüler in Bayern finanz- bzw. wirtschaftsökonomisch Abschluss-, Seminar- und Facharbeiten zur Prämierung einreichen. Diese werden von einer hochkarätigen Jury aus Professoren, Unternehmern und Finanzexperten bewertet und die Sieger mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Seit 2014 wurde der Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ durch das bayerische Kultusministerium und dem Wirtschaftsphilologenverband Bayern ideell unterstützt.Da auch die von den Lehrern gestellten Themen immer komplexer und aktueller werden und immer wieder auch die Anwendung von Digitalisierungsprozessen beschreiben, hat sich die Jury die Unterstützung eines Experten für Big Data gesichert: Matthias Mauer ist Chef der Frankfurter Unternehmensberatung M&L AG und profunder Kenner der Materie. Zu seinen Kunden gehören Großkonzerne und Filialisten. Damit kann Matthias Mauer wertvolle Hilfe bei der praxisnahen Bewertung von Arbeiten zu Digitalisierung und Big-Data-Themen einbringen.„Ich freue mich, den Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ und dessen Jury mit meinem Praxis Know-how bereichern zu können“, so Matthias Mauer zu seinem ehrenamtlichen Engagement bei der Stiftung Finanzbildung, „ ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierungskompetenz gerade bei den zukünftigen Berufsfelder eine große Rolle spielen wird.“ Die Bildungsoffensive will Matthias Mauer sukzessiv erweitern mit iPad-Spenden für exzellente Bachelor- bzw. Masterarbeiten zum Thema Datenanalysen.

Bildinformation: ©M&L Aktiengesellschaft

Gegründet im Juli 1993 in der Rechtsform GmbH, umgewandelt im Juli 2010 in eine Aktiengesellschaft

• ist ein inhabergeführtes, branchenübergreifendes Beratungsunternehmen

• arbeitet analysierend und lösungsorientiert zu Fragen und Problemen

• bildet Geschäftsprozesse effizient über die IT ab

• verfügt über eine sehr hohe informationstechnologische Expertise in Marketing und Vertrieb.

Die von diesem Beratungsunternehmen realisierten Projekte umfassen

• das Konzipieren und Umsetzen wie auch das Optimieren von Geschäftsprozessen

• das Projektmanagement

• das Management von Unternehmensfusionen und CRM-Systemen

• die Entwicklung von Business Intelligence Konzepten und -Systemen inklusiv Geomarketinglösungen

• ein Retail-Management-System (RMS) zur Verwaltung von Immobilien und Filialketten

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«M&L Chef Matthias Mauer unterstützt Wettbewerbsjury „Jugend wirtschaftet!“»

Altstadt 29684028 LandshutDeutschlandEdmund PelikanM&L AktiengesellschaftFrau Jeanette MauerSchwarzwaldstraße 12260528 Frankfurt am MainTel: +49 (0)69 963 632-0Fax: +49 (0)69 963 632-10E-Mail: kontakt@mlconsult.comHomepage: www.mlconsultants.net Permanenter Link zur Pressemitteilung