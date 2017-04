Sitzsäcke, Sitzwürfel und Liegestühle – individuelle Werbeträger

(fair-NEWS)

Jeder Unternehmer will seine Firma optimal der Öffentlichkeit präsentieren, wobei nicht nur digitale Werbechancen wie Radio, TV oder Internet in Betracht gezogen werden sollten. Alltägliche Dinge, beispielsweise Sitzsäcke, Sitzwürfel oder Liegestühle können die Aufmerksamkeit eventueller Interessenten auf sich ziehen und Werbemitteilungen in einem neuen Gewand potentiellen Käufern vermitteln.Grenzenlose GestaltungsmöglichkeitenEgal ob im Empfangsraum des einer Firma, als Sponsoring für Veranstaltungen aller Art oder als kostenlos zur Verfügung gestellte Sitzgelegenheit für Strandbarbesitzer am Donaukanal in Wien. Individuell bedruckte Sitzgelegenheiten sind modern, günstig in der Anschaffung und sowohl bei der jungen, als auch älteren, Generation sehr beliebt. Zudem unterliegt man bei der kreativen Gestaltung keinen Grenzen, da die individuell bedruckten Liegestühle, Sitzwürfel und Sitzsäcke bei jedem Auftrag nach Kundenwunsch produziert werden.Sitzsäcke – gemütliche SitzgelegenheitSitzsäcke sind in vielen Haushalten zu finden. Jedoch werden Sitzkissen in der Werbebranche nach wie vor selten genutzt, um dem Interessenten eine gemütliche Atmosphäre zu bieten & zugleich eine positive Erinnerung an die Firma zu schaffen. Individuell bedruckte Sitzkissen sind in Standard Größen von 90 x 40 cm bis hin zu XXL-Ausführung mit Abmessungen von 175 x 135 cm erhältlich. Gefertigt werden hochwertige Sitzsäcke aus Polyestergewebe, welches sonnen- und wasserresistent beschichtet ist, sowie einem Innenleben aus Polystyrolkugeln.Stapeln, puzzeln oder einfach darauf sitzenGefertigt aus einem formstabilen Schaumstoffkern und einer bedruckten Mantelfläche, sind Sitzcubes vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt und daher gut geeignet, um ein Verweilen der Aufsichtspersonen am Marktstand oder im Lokal zu erreichen. Die besondere Eigenschaft von Sitzwürfeln liegt in der individuell bedruckten Mantelfläche, da jede Seite anders bedruckt werden kann, und daher beim Stapeln diverse Motive zum Vorschein kommen können. Auf diese Weise können mit Hilfe mehrerer, gestapelter Sitzcubes bis zu sechs unterschiedliche Werbebotschaften dem Kunden vermittelt werden. Außerdem kann im Falle eines etwaigen Designwechsels die Mantelfläche ohne Probleme vom Schaumstoffkern abgezippt und durch eine aktuelle Version ausgewechselt werden. Zum Schluss muss noch erwähnt werden, dass hochwertig gefertigte Sitzwürfel einfach zu reinigen sind und auch hohen Belastungen problemlos standhalten.Optimale Werbefläche – einfach bequemUrsprünglich wurden Liegestühle vor allem als Deckliegestuhl auf Schiffen eingesetzt, jedoch erkannten schon bald diverse Biergärten- und Strandclubbesitzer die Besonderheit von bedruckten Liegestühlen für sich. Gästen derartiger Lokale wird eine bequeme Sitzmöglichkeit geboten, welche zum Verweilen und Konsumieren einlädt. Außerdem werden Liegestühle, bedruckt mit den Logos großer Spirituosen- oder Bier Produzenten, oftmals von kostenfrei zur Verfügung gestellt, wodurch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Generell werden Liegestühle aus Buchenholz gefertigt, wobei hinsichtlich der Qualität unterschiedliche Holzstärken verwendet werden. Bei der Anschaffung sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass Holzliegestühle mit einem Wechselbezug ausgestattet sind, um eine eigenständige Reinigung durchführen zu können. Zudem müssen im Falle eines Sujet Wechsels lediglich die bedruckten Bezüge ausgetauscht werden. Abschließend sollte beim Kauf sichergestellt werden, dass Hersteller Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwenden, um einen Beitrag zum Erhalt der Natur beitragen zu können.Detailliertere Informationen zu bedruckten Sitzsäcken, Sitzwürfeln oder Liegestühlen sind hier zu finden: