Blütezeit in Umbrien: Im grünen Herz Italiens erwacht im April die Natur

(fair-NEWS)

Umbrien ist bekannt als das „grüne Herz Italiens“. Im Frühling färben sich die weitläufigen Wiesen und Felder in bunten Farben: Die Blütezeit beginnt. Rund um Castelluccio di Norcia ist das Naturschauspiel besonders beeindruckend: Von der Stadt aus, die auf 1.452 Metern Höhe liegt, bietet sich ein einmaliger Ausblick auf die umliegende Landschaft. Blumen spielen in Umbrien zudem bei dem Fest „Infiorate di Spello“ eine große Rolle. An Fronleichnam schmücken riesige Teppiche aus Blüten die Straßen.Castelluccio di Norcia: Kleine Gourmet-Stadt mit großem PanoramaDie Umbrer bezeichnen die Stadt Castelluccio di Norcia im Nera-Tal als „magischen Ort“. Dank der Lage auf 1.452 Metern Höhe, eröffnet sich für Besucher ein Ausblick auf die drei umliegenden Ebenen „Pian Grande“, „Pian Piccolo“ und „Pian Perduto“, die insgesamt eine Fläche von 15 Quadratkilometern umfassen. Den Rahmen für Castelluccio di Norcia und sein Panorama bildet der Gebirgszug „Monte Sibillini“ mit seinem höchsten Berg „Monte Vettore“ (2.476 Meter). Vor allem zwischen Ende April und Juli färbt die Blütezeit die grüne Natur rund um Castelluccio di Norcia in rot, blau, violett und gelb. Dafür verantwortlich sind unter anderem Enzian, Klatschmohn, Narzissen, Veilchen, Affodillen, Klee und Berg-Linsen. Letztere werden bei Castelluccio di Norcia ökologisch angebaut, sind ein Produkt mit der geschützten Herkunftsbezeichung „IGP“ und sind vor allem bei Gourmets bekannt und beliebt. In der umbrischen Küche finden die geernteten Berg-Linsen in vielen Gerichten Verwendung und gelten gekocht mit Salbei, Pfeffer, Wachholderbeeren und Gewürznelken als Spezialität. Castelluccio di Norcia ist generell als Feinschmecker-Stadt bekannt: Neben den Berg-Linsen stammen schwarze Trüffel und spezielle Schweine-Würste von dort. Diese Spezialität ist seit langem landesweit ein Verkaufsschlager. Feinkostläden in ganz Italien werden daher auch noch heute als „Norcineria“ bezeichnet. Castelluccio di Norcia ist nicht nur für Natur-Freunde einen Besuch wert: Die Stadt selbst erhält seit Jahren einen Platz auf der offiziellen Liste der „Schönsten Dörfer Italiens“.„Infiorate di Spello“: Vergängliche Meisterwerke aus BlütenEin komplettes Dorf in Umbrien, das eine Nacht lang durcharbeitet, schier endlose Kreativität, handwerkliches Geschick – und abertausende leuchtende Blütenblätter: Das sind die Zutaten von „Infiorate di Spello“, dem Blumenfest von Spello. Am Fronleichnams-Wochenende (17. und 18. Juni 2017) bedecken kleine und große Kunstwerke die engen Straßen des beschaulichen umbrischen Ortes. Diese bunten „Teppiche“ bestehen komplett aus Blütenblättern. Auf einer Strecke von eineinhalb Kilometern reihen sich einmal im Jahr über 60 Arrangements aus Blumen und Blütenblättern aneinander: Gesichter, religiöse Darstellungen, abstrakte Kunst – Spello präsentiert sich als Freiluftmuseum für Kunstliebhaber. Der Aufwand für die „Infiorate“ ist gewaltig: Monatelang suchen und sammeln die Künstler Blüten und Blumen in ganz Umbrien, um sie danach zu konservieren. Auf Papier entwerfen sie zunächst ihre Werke, bevor sie sie auf die Straßen Spellos zeichnen und letztendlich die Blumen anbringen. Die Gedanken sind frei, doch für die Kunstwerke gibt es klare Regeln: Während Blätter und Beeren erlaubt sind, dürfen Holz und jegliche Art von synthetischem Material nicht verwendet werden – im Idealfall besteht der Teppich nur aus frischen oder getrockneten Blütenblättern. Jedes Werk muss mindestens zwölf Meter lang sein und mindestens 24 Quadratmeter Fläche bedecken. Ihren Ursprung hat die Tradition 1831: Der Bischof Ignazio hatte sich zu einem Besuch an Fronleichnam in Spello angekündigt. Um ihn gebührend zu empfangen, sollten alle Bürger Blumen und Pflanzen an ihren Häusern anbringen. Im Laufe der Jahre breiteten sich die Blumen von den Fenstern und Türen auch auf den Boden aus. Nach und nach fanden sich immer mehr Künstler zusammen, die die blumige Tradition weiter ausbauten. Jedes Jahr schlagen sich die Bürger von Spello die Nacht auf den neunten Sonntag nach Ostern – Fronleichnam – um die Ohren. Sie bereiten die floralen Kompositionen vor, die den Weg der Fronleichnamsprozession durch Spello säumen. Diese duftenden und außergewöhnlichen Kunstwerke haben leider eine sehr kurze Halbwertszeit, nach maximal einem Tag lösen sie sich naturgemäß auf.



Bildinformation: Blütezeit in Umbrien: Im grünen Herz Italiens erwacht im April die Natur