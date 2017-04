(fair-NEWS)

Mit diesem Innensystem hat man jederzeit alles im Blick und im Griff. Ecoline schafft individuellen Stauraum nach Maß. Ganz gleich, ob im begehbaren Kleiderschrank, unter der Dachschräge oder als Einbauschrank, immer wird der verfügbare Raum optimal genutzt, ergonomisch strukturiert und perfekt ausgeleuchtet. Kleidungsstücke lagern entweder in Griffhöhe oder lassen sich komfortabel auf diese herabholen. So erhält alles den idealen Platz und der Nutzer mühelos das gewünschte Kleidungsstück. Motto: Finden statt suchen.Freizeit- und Abendgarderobe, Business- und Sportoutfits, Dessous und Nachtwäsche, Schuhe und Strümpfe, Taschen und Accessoires: es ist ein beachtlicher Fundus, den jeder von uns unterzubringen hat, noch dazu im jahreszeitlichen Wechsel. Da kann manches in die zweite Reihe und damit aus dem Blick geraten. Unter dem Motto »Finden statt Suchen« schafft Ecoline perfekt strukturierte Abhilfe. Das individuell konfigurierbare Innensystem lässt sich millimetergenau auf Raum und Wünsche seiner Besitzer zuschneiden.Unebenheiten in der Stellfläche bis zu 20 mm können per Höhenversteller (bei einem 74 mm hohen Sockel) ausgeglichen werden. Ecolines Grundstruktur aus Seitenwänden und 19 mm starken Einlegeböden bis ein Meter Breite ist endlos erweiterbar - auch über Eck. Umfangreiches Zubehör lässt sich per intelligenter raumplus Planungshilfe ergonomisch auf Statur und Alter des Benutzers abstimmen und kombinieren. Dazu zählen neben verschiedenen Schubkästen, Hosen- und Krawattenauszug, Kleiderstange, ausziehbare Körbe oder schräggestellte Böden mit Aufkantungen für Schuhe, ausziehbare Tablare und Garderobenhalter sowie ein auszieh- und drehbarer Spiegel. Für komfortables Entgegenkommen sorgen Kleiderlifte, die Jackett, Bluse & Co. bequem aus der Höhe anreichen. Wer statt Kleidung sein Archiv unterbringen möchte, kann auf passende Hängeregistraturen zurückgreifen und auch der Staubsauger lässt sich mit passendem Schlauchhalter mühelos verstauen. Blickschutz, nicht nur für ihn, gewährt bei Bedarf eine Drehtür. Als Lichtquellen stehen Stollen- und Schubkastenbeleuchtung, eine illuminierte Kleiderstange sowie die frei platzierbare LED-Leuchte AlphaLite zur Wahl, die sich je nach System per Schalter oder Bewegungsmelder aktivieren lassen.Zusätzliche Sicherheit gewährt das neue Tastaturschloss für Schubkästen und Drehtüren: so gesichert bieten Schmuck, Uhr, Autoschlüssel oder Pelzmantel Unbefugten keine Chance auf schnellen Zugriff, sind per Tastendruck für ihre Besitzer aber sofort verfügbar. In Schwarz oder Silber fügt sich das Tastaturschloss harmonisch in die optische Gestaltungslinie von Ecoline ein, die neben der Standardoberfläche in Weiß auch elegantes Basalt-, Hell- oder Steingrau umfasst, genauso wie Holzdekore in Ahorn, Kirsche oder Nussbaum. Zahlreiche Griffvarianten sowie die edle aluminiumbeschichtete Aluline-Kante runden die optische Bandbreite des Innensystems ab. So präsentiert sich Ecoline als attraktive, jedem Platzangebot flexibel anzupassende Stauraumlösung – und das ganz sicher.



Bildinformation: Ecoline - Ein intelligenter Kleiderschrank bereit für den Frühling / copyright: raumplus