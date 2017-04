Danke Mama!

(fair-NEWS)

München, März 2017: "Mama ist die Beste" - das denkt man oft und sagt es doch viel zu selten. Der Muttertag am 14. Mai ist ganz offiziell den Müttern gewidmet und damit eine wunderbare Gelegenheit, sich zu bedanken und Freude zu verschenken. Ganz gleich, ob bei einem Ausflug an einen besonderen Ort oder einem gemeinsamen Beauty-Tag. Es gibt zahlreiche schöne Möglichkeiten gemeinsam etwas zu unternehmen und die Augen der Mutter zum Strahlen zu bringen.Der perfekte Ort für ein Mutter-Tochter-Wohlfühlwochenende am GardaseeIn der malerischen „Riviera dei Limoni“ mit atemberaubendem Blick über den Gardasee liegt eines der innovativsten und schönsten Destination-Spa Resorts Europas das Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Prädestiniert für ein Wohlfühlwochenende ¬– Mutter und Tochter können hier dem stressigen Alltag entfliehen und sich etwas Gutes tun. Mit Schönheitsritualen, wie dem energetischen Körper-Scrub mit Olivenöl „Prima di Vera“, der reinigenden Gesichtsbehandlungen „Unico Cielo“ oder der stress-lindernde Aromamassage „Gocce di Lago“. Alle Treatments werden mit der eigens entwickelten, umweltfreundlichen und veganen Kosmetiklinie „Tra Suoni e Colori“ durchgeführt. Mit seinem 3.800 m² großem SPA-Bereich und der eigens von einem internationalen Ärzteteam entwickelten SPA-Methode, wird für Mutter und Tochter ein holistisches Angebot passend zu den jeweiligen Bedürfnissen geschnürt. Die Lefay SPA-Methode beruht auf jahrtausendealtem Wissen der Klassischen Chinesischen Medizin und den modernen Forschungsergebnissen der westlichen Medizin. Ob ein Programm für Haut, Seele, Körpergefühl, Gewicht oder Schlafprobleme gewählt wird. Jede Mutter und Tochter Wellnessauszeit startet mit einer individuellen Klassifizierung. Nicht nur Michelle Hunziker ist mit ihrer Familie Wiederholungsgast im Lefay und genießt das Rundum-Wohlfühlprogramm mit Spa, Gourmetküche von Matteo Maenza und atemberaubendem Ausblick auf Gardasee, Limonenhaine und Olivenbäume.www.lefayresorts.comUnvergessliche Mutter-Tochter-Momente auf der Mama Mia InselAuf Skiathos, der kleinsten bewohnten Insel der Nördlichen Sporaden, liegt das elegante 5-Sterne Luxus-Resort Skiathos Princess sowie das exklusive Aegean Suites Hotel. Die Insel lockt mit einsamen Buchten, einigen der schönsten Strände der Ägäis sowie vielfältiger Natur, aber auch mit hippem Nachtleben in unzähligen Bars und Tavernen. Hier entstanden zahlreiche Szenen des Kino-Kultmusicals „Mamma Mia“. Als besonderes Highlight und die perfekte Geschenkidee, um seiner Mutter etwas Gutes zu tun ist die Kräuterwanderungen mit Botanik-Experte Ortwin Widman. Die Kräuter Trekkingtouren finden zweimal wöchentlich zwischen April bis Mitte Juni statt und führen an den schönsten Plätzen der Insel vorbei. Die Teilnehmer werden über die regionale Kräutervielfalt informiert und erhalten exklusive Einblicke in die Zubereitung der Heilkräuter. Ideal um mit seiner Mutter ein paar unvergessliche Stunden in der Natur zu verbringen.www.santikoshotels.comMittelmeer-Kreuzfahrt mit Silversea für Mutter und TochterSanft geschwungene Küsten, idyllische Bergdörfer und romantische Städte – eine Mittelmeerkreuzfahrt mit der Silver Muse ist die ideale Möglichkeit für einen entspannten Mutter-Tochter Urlaub. So können die vielfältigsten Regionen der Welt auf komfortable Weise entdeckt werden. Mit persönlicher und doch kosmopolitischer Atmosphäre besticht das Kreuzfahrtschiff ab 19. April 2017 durch ausgezeichneten individuellen Service, ansprechendes Interieur, moderne Eleganz und mehr Restaurants als jedes andere Luxuskreuzfahrtschiff. Mit acht eindrucksvollen Lokalitäten, darunter ein exklusives Relais & Chateaux® Restaurant, präsentiert die Silver Muse ein erstklassiges, breitgefächertes und individuelles Gourmetangebot auf See –ein unvergesslicher Genuss für Mutter und Tochter.www.silversea.comMutter- und Vatertag vegetarisch genießen im TianDas vegetarische Gourmetrestaurant Tian München am Viktualienmarkt hat sich für den Muttertag eine ganz besondere Aufmerksamkeit überlegt. Alle, die Ihren Müttern gerne einmal Danke sagen wollen, haben bei einem 4-Gang Dinner zwischen dem 15. und 17. Mai die Möglichkeit dazu. Für alle Mütter gibt es dabei ein Glas Sekt oben drauf. Auch die Herren der Schöpfung kommen im Tian nicht zu kurz. Zum Vatertag erhalten alle Väter ein Urkorn Bier aufs Haus.Wie wäre es zum Mutter- oder Vatertag mit einem gemeinsamen Städtetrip in die Mozartstadt Wien? Auch das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Tian im Herzen Wiens bietet eine einzigartige vegetarische Erfahrung zum Muttertag: Egal ob ein vegetarisches experience Taste Dinner im Restaurant oder ein gemütlicher Brunch mit den Liebsten im von Gault Millau mit einer Haube ausgezeichneten Tian Bistro am Spittelberg.www.taste-tian.comMutter-Tochter Beautydays mitten im Herzen AndalusiensDas erstklassige Golf & Spa Resort Finca Cortesín erhebt sich inmitten grüner Hügel im Süden Spaniens unweit von Málaga. Das 215 Hektar große Areal kombiniert eine atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und traditionelle andalusische Architektur mit erlesenen Antiquitäten sowie alten Steinböden aus Kirchen und Klöstern. Die Finca Cortesín verbindet klassische mediterrane Lebensart mit den Vorzügen der modernen Zeit. Dies spiegelt sich in der erlesenen Küche, dem exzellenten Service und dem unverwechselbaren Spa, welches die Atmosphäre der Ruhe und Sinnlichkeit unterstützt, wieder. Was wäre demnach besser als ein Mutter-Tochter Spa Wochenende mitten im Herzen Andalusiens? Das Spa der Finca Cortesín bietet auf 2.200 m² eine Luxusoase für Körper und Geist. Körper- und Gesichtsanwendungen, Massagen, Thermalbäder (inklusive Sauna und Türkischem Bad mit Aromatherapie und Relaxzone), ein 25 Meter langer beheizter Indoor-Swimmingpool sowie ein Fitness Center sorgen für ein Rundum-Wohlfühlprogramm.www.fincacortesin.comDanai Beach Resort & Villas als Ort ganzheitlichen WohlbefindensWer Frau Mama zu ihrem Ehrentag überraschen möchte, kann sie ins luxuriöse Danai Beach Resort & Villas entführen. Das im marokkanischen Stil gehaltene Spa ist ein Hafen der Ruhe und des Friedens – Mutter und Tochter können hier den Stress des Alltags hinter sich lassen, um die Schönheit Griechenlands mit allen Sinnen zu erleben. Die zahlreichen Massageräume, der beheizte Indoor Pool, sowie ein Kleopatrabad dienen als Rückzugsort, an dem sie die Seele baumeln lassen können. Das Wohlfühlprogramm setzt sich aus ganzheitlichen, orientalischen Behandlungen, altbewährten fernöstlichen Praktiken sowie den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zusammen. Absolutes Highlight: Gäste, die die Nähe zum Meer suchen, können sich auch direkt am Strand mit traumhaften Blick über die Ägäis verwöhnen lassen. Nach einem belebenden Spa-Treatment können Mutter und Tochter dann den Tag bei einem fruchtig-frischen Cocktail genießen und sich in einer der Beach Cabanas, einem privaten Open Air Wohnzimmer am Sandstrand, zurücklehnen.www.danairesort.comNorth Island – Muttertag unter PalmenDie exklusive Privatinsel North Island auf den Seychellen lädt Mütter zum ganzheitlichen Verwöhnprogramm ein, das sich ganz an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen orientiert. Beim Aufenthalt in dem Robinson-Crusoe-Hideaway können sich Mütter bei Spa Treatments oder morgendlichen Yogastanden am weißen Sandstrand auf einen entspannten Start in den Tag freuen. Zu einem erholenden Urlaub gehören aber nicht nur Massagen und Facial Treatments, sondern auch die richtige Ernährung. Deshalb serviert der Chefkoch saisonale, frische Gerichte deren Zutaten vom resorteigenen Kräuter- und Gemüsegarten stammen. Außerdem können Mutter und Tochter zusammen Kochkurse in ihrer eigenen Villa belegen, sowie beim Barchef fruchtige Smoothies, Säfte oder Cocktails mixen. Die perfekte Gelegenheit, um ein paar Tricks und Kniffe für Zuhause zu erlernen, um sich so über den Muttertag hinaus ein Stück North Island zu erhalten.www.north-island.comwww.pr-sc.de



Bildinformation: Danke Mama!