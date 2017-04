100 Trikotsätze zum 100. Geburtstag: Bundesweite Werbeaktion für DERPART Reisebüros

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 31. März 2017 – Den 100. Geburtstag ihrer Konzernmutter DER Touristik feiert DERPART mit einer Werbemaßnahme, die bundesweit exklusiv für die Reisebüros der Vertriebsorganisation wirbt. Unter dem Jubiläumsmotto „100 Jahre Urlaubsliebe“ erhalten 100 DERPARTner 100 Trikotsätze, die an Fußball- oder Handballvereine sowie Betriebssportmannschaften verlost werden, deren Herz an ihrem Verein hängt.„Wir realisieren hiermit eine bundesweite und zudem komplett kostenfreie Werbeaktion für unsere Partner und unterstützen sie so dabei, sich lokal noch besser zu positionieren“, sagt DERPART Marketing-Bereichsleiter Michael Schober. „Vor allem der Jugendsport soll unterstützt werden, denn gerade die Förderung von Kindern liegt DERPART am Herzen.“DERPARTner werden durch die Aktion zu lokalen Sportsponsoren, denn auf den Trikots wird neben dem Vereinsnamen und der Spielernummer auch der Name des „Paten-Reisebüros“ aufgedruckt. Bei der Durchführung und Bewerbung der Aktion erhalten Agenturen Unterstützung aus der DERPART Zentrale: Ein Leitfaden, Anzeigenvorlagen, passende Flyer, Plakate sowie Vorlagen für Pressemitteilungen stehen über die interne DERPART Marketing Toolbox zur Verfügung und können mit wenigen Klicks individualisiert werden.Um sich bei einem teilnehmenden DERPART Reisebüro vor Ort zu bewerben, müssen Teams nur ein Foto oder Selfie von ihrer Mannschaft schießen und erklären, warum sie diese so lieben und warum ausgerechnet sie einen Trikotsatz erhalten sollten – je kreativer sie dies tun, umso größer sind die Chancen einen Trikotsatz zu gewinnen. Die Bewerbungsphase für Vereine startet am 1. April und endet am 31. Mai 2017. Die Gewinner werden Anfang Juni von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die Siegermannschaften erhalten ihre neuen Trikots rechtzeitig zum Start der neuen SaisonUmsetzungspartner sind DERBYSTAR und OUTFITTER, beides erfahrene Player im Bereich Teamausstattungen.Weitere Informationen unter: www.DERPART.com/trikotaktion